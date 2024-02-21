Жена Павлика рассекретила свои проблемы со здоровьем и рассказала, что помогло восстановиться

Екатерина Репяхова еще в детстве страдала из-за проблем с левым плечом. Решить их удалось только сейчас с помощью врача-реабилитолога и занятий кинезиотерапией.

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Екатерина Репяхова — украинская блогерша и жена певца Виктора Павлика — рассказала о проблемах со здоровьем, которые беспокоят ее в последнее время. Об этом Репяхова сообщила в сторис на своей странице в социальной сети Instagram.

Репяхова призналась, что проблема преследует ее уже шесть месяцев. Однако ранее она не рассказывала об этом в блоге. Сделать первый шаг женщину побудило то, что она наконец-то начала ее решать и получила необходимую помощь от специалистов.

"О проблеме: сколько занимаюсь плаванием, столько у меня и болит плечо. В один момент я даже подумала, что неужели я должна оставить плавание, мне же так нравится… Честно сказать, я просто ждала, что оно пройдет. Но чуда не произошло", — написала Екатерина.

Екатерина Репяхова страдала из-за болей в плече в течении полугода Екатерина Репяхова страдала из-за болей в плече в течении полугода

В конце концов блогерша обратилась за медицинской помощью. Врач спросил Екатерину, не было ли у нее каких-либо травм ранее. И тут женщина вспомнила, что в детстве у нее были проблемы с левой рукой.

"В детстве постоянно выпадала именно левая рука. Травмпункт был привычным местом для родителей. Мне много раз вправляли именно ту руку", — поделилась Екатерина.

В больнице женщину осмотрели и назначили ей кинезиотерапию. Это — специальные упражнения с врачом-реабилитологом. Блогер уже прошла некоторые из них. Жена Виктора Павлика рассказала, что ее самочувствие после таких тренировок улучшилось: скованность и усталость в теле, а она сама начала чувствовать легкость и прилив энергии.

Справиться с проблемой жене Виктора Павлика помогла кинезиотерапия Справиться с проблемой жене Виктора Павлика помогла кинезиотерапия

Напомним, в конце ноября 2023 года жена Виктора Павлика рассказала, что несмотря на серьезный недуг, певец отказался от сложной операции на сердце. Певец никак не решится сделать важный шаг.

А в середине ноября 2023 года жена Виктора Павлика рассказала, как проходит лечение сына, который до сих пор не разговаривает. Сейчас мальчик посещает много развивающих занятий, чтобы ускорить процесс развития и имеет в этом уже определенные успехи.