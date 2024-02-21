Дружина Павліка розсекретила свої проблеми зі здоров'ям і розповіла, що допомогло відновитися
Катерина Репяхова ще в дитинстві страждала через проблеми з лівим плечем. Розв'язати їх вдалося тільки зараз за допомогою лікаря-реабілітолога та занять кінезітерапією.
Катерина Репяхова — українська блогерка і дружина співака Віктора Павліка — розповіла про проблеми зі здоров'ям, які турбують її останнім часом. Про це Репяхова повідомила в сторіс на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Репяхова зізналася, що проблема переслідує її вже шість місяців. Однак раніше вона не розповідала про це в блозі. Зробити перший крок жінку спонукало те, що вона нарешті почала її розв'язувати й отримала необхідну допомогу від фахівців.
"Про проблему: скільки займаюся плаванням, стільки в мене й болить плече. В один момент я навіть подумала, що невже я повинна залишити плавання, мені ж так подобається... Чесно сказати, я просто чекала, що воно мине. Але дива не сталося", — написала Катерина.
Зрештою блогерка звернулася по медичну допомогу. Лікар запитав Катерину, чи не було в неї якихось травм раніше. І тут жінка згадала, що в дитинстві в неї були проблеми з лівою рукою.
"У дитинстві постійно випадала саме ліва рука. Травмпункт був звичним місцем для батьків. Мені багато разів вправляли саме ту руку", — поділилася Катерина.
У лікарні жінку оглянули та призначили їй кінезотерапію. Це — спеціальні вправи з лікарем-реабілітологом. Блогерка вже пройшла деякі з них. Дружина Віктора Павліка розповіла, що її самопочуття після таких тренувань покращилося: скутість і втома в тілі зникли, а вона сама почала відчувати легкість і прилив енергії.
Нагадаємо, наприкінці листопада 2023 року дружина Віктора Павліка розповіла, що попри серйозну недугу, співак відмовився від складної операції на серці. Співак ніяк не наважиться зробити важливий крок.
А в середині листопада 2023 року дружина Віктора Павліка розповіла, як проходить лікування сина, який досі не розмовляє. Наразі хлопчик відвідує багато розвиваючих занять, щоб пришвидшити процес розвитку і має в цьому вже певні успіхи.