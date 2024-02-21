Очень осторожно: принц Уильям впервые прокомментировал войну в Израиле

Официальный Израиль "встревожен" призывом принца Уильяма прекратить боевые действия в Газе. Но "не хочет вступать в публичный скандал с будущим королем".

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Принц Уильям публично прокомментировал конфликт на Ближнем Востоке. И операцию Израиля против ХАМАС, а также нападение боевиков на Израиль 7 октября 2023 года. Израиль, как сообщается, "обеспокоен" заявлением наследника престола. Об этом пишет Daily Mail.

Принц Уильям отметил, что он глубоко обеспокоен "ужасными человеческими жертвами конфликта на Ближнем Востоке, последовавшего за террористической атакой ХАМАСа 7 октября. Слишком много людей было убито".

Он продолжил, заявив: "Я, как и многие другие, хочу как можно скорее положить конец боевым действиям. Существует острая необходимость в увеличении гуманитарной помощи Газе. Крайне важно, чтобы была доставлена ​​помощь и освобождены заложники".

Заявление принца Уильяма

Он завершил свое острожное выступление, сказав, что важность постоянного мира осознается только тогда, когда "мы сталкиваемся с огромными масштабами человеческих страданий".

"Даже в самый темный час мы не должны поддаваться совету отчаяния. Я продолжаю цепляться за надежду на то, что можно найти светлое будущее, и отказываюсь от нее отказываться", — резюмировал Уильям.

Эксперты полагают, что он долго думал, как высказаться по поводу происходящего и сделать это корректно. Но, возможно, из-за его собственного опыта в качестве первого члена королевской семьи, посетившего Израиль и Западный Берег в 2018 году, а также из-за того, что конфликт не затухает, он решил, что потенциальные выгоды перевешивают риск быть обвиненным в превышении своей конституционной роли.

Сообщается, что в Израиле были застигнуты врасплох заявлением принца, так как члены королевской семьи обычно не высказываются на подобные темы. Но The Telegraph утверждает, что хоть в Израиле и "встревожены", но не хотят рисковать конфликтом с будущим королем Великобритании.

Это происходит накануне решающего голосования в палате общин по второму предложению Шотландской национальной партии о немедленном прекращении огня в секторе Газа.

Публичное заявление принца Уильяма также было сделано накануне визита принца Уэльского в Британский Красный Крест в Лондоне для обсуждения нарастающего гуманитарного кризиса в секторе Газа и за его пределами.

Его заявление было сделано с ведома Министерства иностранных дел и по делам Содружества и приветствовалось на Даунинг-стрит, где заявили, что его "взвешенный" призыв к прекращению боевых действий соответствует позиции правительства.

Королевские помощники подчеркнули, что именно "масштабы человеческих страданий побудили его сделать такое заявление".

Принц Уильям посетил Красный Крест

Они не подтвердили, было ли это поддержано королем. Но отец и сын встретились на выходных в Норфолке, где Чарльз восстанавливается после лечения рака.

Однако это заявление также ставит наследника престола под угрозу обвинений во вмешательстве.

Представитель правительства Израиля, сотрудник МИДа Эйлон Леви дал более дипломатический ответ на вмешательство принца, заявив: "Израильтяне, конечно, хотят увидеть прекращение боевых действий как можно скорее, и это станет возможным после того, как 134 заложника будут освобождены, и как только ХАМАС, террористическая армия, угрожающая повторить злодеяния 7 октября, будет расформирована. Мы ценим призыв принца Уэльского к ХАМАСу освободить заложников. Мы также с благодарностью вспоминаем его заявление от 11 октября, осуждающее террористические атаки ХАМАС и подтверждающее право Израиля на самооборону от них".

Напомним, ранее возник скандал, когда израильские рэперы Ness and Stilla выпустили трек Harbu Darbu, в котором пообещали возмездие всем, кто причастен к терактам 7 октября. И упомянули в конце песни модель Беллу Хадид, порнозвезду Мию Халифу и певицу Дуа Липу.