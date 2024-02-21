Дуже обережно: принц Вільям уперше прокоментував війну в Ізраїлі

Офіційний Ізраїль "стривожений" закликом принца Вільяма припинити бойові дії в Газі. Але "не хоче вступати в публічний скандал із майбутнім королем".

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Принц Вільям публічно прокоментував конфлікт на Близькому Сході. І операцію Ізраїлю проти ХАМАС, а також напад бойовиків на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Ізраїль, як повідомляється, "стурбований" заявою спадкоємця престолу. Про це пише Daily Mail.

Принц Вільям зазначив, що він глибоко стурбований "жахливими людськими жертвами конфлікту на Близькому Сході, який стався після терористичної атаки ХАМАСу 7 жовтня. Занадто багато людей було вбито".

Він продовжив, заявивши: "Я, як і багато інших, хочу якомога швидше покласти край бойовим діям. Існує гостра необхідність у збільшенні гуманітарної допомоги Газі. Вкрай важливо, щоб було доставлено допомогу і звільнено заручників".

Заява принца Вільяма

Він завершив свій гострий виступ, сказавши, що важливість постійного миру усвідомлюється тільки тоді, коли "ми стикаємося з величезними масштабами людських страждань".

"Навіть у найтемнішу годину ми не повинні піддаватися пораді відчаю. Я продовжую чіплятися за надію на те, що можна знайти світле майбутнє, і відмовляюся від неї відмовлятися", — резюмував Вільям.

Експерти вважають, що він довго думав, як висловитися з приводу того, що відбувається, і зробити це коректно. Але, можливо, через його власний досвід як першого члена королівської сім'ї, який відвідав Ізраїль і Західний Берег 2018 року, а також через те, що конфлікт не згасає, він вирішив, що потенційні вигоди переважують ризик бути звинуваченим у перевищенні своєї конституційної ролі.

Повідомляється, що в Ізраїлі були захоплені зненацька заявою принца, оскільки члени королівської сім'ї зазвичай не висловлюються на подібні теми. Але The Telegraph стверджує, що хоч в Ізраїлі й "стривожені", але не хочуть ризикувати конфліктом із майбутнім королем Великої Британії.

Це відбувається напередодні вирішального голосування в палаті громад за другою пропозицією Шотландської національної партії про негайне припинення вогню в секторі Гази.

Публічна заява принца Вільяма також була зроблена напередодні візиту принца Уельського до Британського Червоного Хреста в Лондоні для обговорення зростаючої гуманітарної кризи в секторі Газа і за його межами.

Його заяву було зроблено з відома Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності, і її привітали на Даунінг-стріт, де заявили, що його "зважений" заклик до припинення бойових дій відповідає позиції уряду.

Королівські помічники підкреслили, що саме "масштаби людських страждань спонукали його зробити таку заяву".

Принц Вільям відвідав Червоний Хрест

Вони не підтвердили, чи було це підтримано королем. Але батько і син зустрілися на вихідних у Норфолку, де Чарльз відновлюється після лікування раку.

Однак ця заява також ставить спадкоємця престолу під загрозу звинувачень у втручанні.

Представник уряду Ізраїлю, співробітник МЗС Ейлон Леві дав більш дипломатичну відповідь на втручання принца, заявивши: "Ізраїльтяни, звісно, хочуть побачити припинення бойових дій якнайшвидше, і це стане можливим після того, як 134 заручників буде звільнено, і щойно ХАМАС, терористичну армію, яка погрожує повторити злодіяння 7 жовтня, буде розформовано. Ми цінуємо заклик принца Уельського до ХАМАСу звільнити заручників. Ми також із вдячністю згадуємо його заяву від 11 жовтня, яка засуджує терористичні атаки ХАМАС і підтверджує право Ізраїлю на самооборону від них".

Нагадаємо, раніше виник скандал, коли ізраїльські репери Ness and Stilla випустили трек Harbu Darbu, у якому пообіцяли відплату всім, хто причетний до терактів 7 жовтня. І згадали наприкінці пісні модель Беллу Хадід, порнозірку Мію Халіфу та співачку Дуа Ліпу.