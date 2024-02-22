Дженнифер Энистон показала свою огромную гардеробную

Актриса продемонстрировала поклонникам свою гардеробную в особняке за 21 миллион долларов. Ее размер равен большинству квартир-студий.

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Дженнифер Энистон показала своим поклонникам свой особняк в Лос-Анджелесе стоимостью 21 миллион долларов, чтобы продемонстрировать свою огромную гардеробную, размер соизхмерим с размером модного бутика. Актриса как раз показывала свою подготовку к церемонии награждения "Выбор народа". Об этом пишет Daily Mail.

Дженнифер Энистон опубликовала новый пост в Instagram, показав свой роскошный особняк в Бель-Эйр, Лос-Анджелес и, похваставшись своей шикарной гардеробной.

Дженнифер Энистон и ее гардеробная

В значительной степени все оказалось именно так, как фанаты и могли себе представить: гардеробная Энистон оказалась размером с бутик.

Одежда Энистон упорядочена по цвету и стилю.

А коридор между шкафами достаточно велик, чтобы вместить ее команду из как минимум пяти работающих помощников, при этом остается свободное место.

В коридоре также удалось разместить коммерческое осветительное оборудование, туалетный столик в голливудском стиле с зеркалом, окруженным лампочками, удобное кресло и стену с полками для обуви.

Полы из темного дерева сочетаются с перегородками из светлого дерева с черными акцентами.

Гардеробная — лишь часть особняка Энистон в Бель-Эйр стоимостью 21 миллион долларов, в котором она живет со своими тремя собаками.

Энистон владеет домом с потрясающим видом с 2011 года.

Звезда "Друзей" не слишком часто радует поклонников постами из своего дома, так что фанаты были рады заглянуть внутрь ее личной гардеробной.

Фотографии, которые Дженнифер опубликовала в Instagram, демонстрировали ее подготовку к участию в церемонии вручения премии "Выбор народа".

Два помощника помогали ей надеть пару черных туфель с ремешками к ее LBD (маленькому черному платью), которое один из ее поклонников назвал "платьем Gucci эпохи Тома Форда".

Дженнифер Энистон на премии "Выбор народа" Фото: GettyImages

Церемония награждения премией "Выбор народа" состоялась 18 февраля 2024 года в Санта-Монике, Калифорния. Шоу, организованное актером Симу Лю, транслировалось в прямом эфире одновременно на каналах NBC и E!

На шоу Энистон получила награду "Звезда народной драмы" за актерскую работу в сериале "Утреннее шоу". Награду ей вручил коллега по сериалу Джон Хэмм.

Дженнифер также выступила в качестве ведущей, вручив своему давнему другу и партнеру по фильму Адаму Сэндлеру награду "Народная икона".

Напомним, недавно Дженнифер Энистон и ее коллега по сериалу "Друзья" Дэвид Швиммер появились в рекламном ролике, которые демонстрировали на Супербоуле, главном спортивном событии США.