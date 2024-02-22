Дженніфер Еністон показала свою величезну гардеробну

Акторка продемонструвала шанувальникам свою гардеробну в особняку за 21 мільйон доларів. Її розмір дорівнює більшості квартир-студій.

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Дженніфер Еністон показала своїм шанувальникам свій особняк у Лос-Анджелесі вартістю 21 мільйон доларів, щоб продемонструвати свою величезну гардеробну, розмір якої можна порівняти з розміром модного бутика. Актриса якраз показувала свою підготовку до церемонії нагородження "Вибір народу". Про це пише Daily Mail.

Дженніфер Еністон опублікувала новий пост в Instagram, показавши свій розкішний особняк у Бель-Ейр, Лос-Анджелес і, похвалившись своєю шикарною гардеробною.

Дженніфер Еністон та її гардеробна

Значною мірою все виявилося саме так, як фанати й могли собі уявити: гардеробна Еністон виявилася розміром з бутік.

Одяг Еністон упорядкований за кольором і стилем.

А коридор між шафами досить великий, щоб вмістити її команду з щонайменше п'яти помічників, які працюють, при цьому залишається вільне місце.

У коридорі також вдалося розмістити комерційне освітлювальне обладнання, туалетний столик у голлівудському стилі з дзеркалом, оточеним лампочками, зручне крісло і стіну з полицями для взуття.

Підлоги з темного дерева поєднуються з перегородками зі світлого дерева з чорними акцентами.

Гардеробна — лише частина особняка Еністон у Бель-Ейр вартістю 21 мільйон доларів, у якому вона живе зі своїми трьома собаками.

Еністон володіє будинком із приголомшливим краєвидом з 2011 року.

Зірка "Друзів" не надто часто тішить шанувальників постами зі свого будинку, тож фанати були раді зазирнути всередину її особистої гардеробної.

Фотографії, які Дженніфер опублікувала в Instagram, демонстрували її підготовку до участі в церемонії вручення премії "Вибір народу".

Два помічники допомагали їй надіти пару чорних туфель з ремінцями до її LBD (маленької чорної сукні), яку один з її шанувальників назвав "сукнею Gucci епохи Тома Форда".

Дженніфер Еністон на премії "Вибір народу" Фото: GettyImages

Церемонія нагородження премією "Вибір народу" відбулася 18 лютого 2024 року в Санта-Моніці, Каліфорнія. Шоу, організоване актором Сіму Лю, транслювалося в прямому ефірі одночасно на каналах NBC і E!

На шоу Еністон отримала нагороду "Зірка народної драми" за акторську роботу в серіалі "Ранкове шоу". Нагороду їй вручив колега по серіалу Джон Гемм.

Дженніфер також виступила як ведуча, вручивши своєму давньому другу і партнеру по фільму Адаму Сендлеру нагороду "Народна ікона".

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Еністон та її колега за серіалом "Друзі" Девід Швіммер з'явилися в рекламному ролику, які демонстрували на Супербоулі, головній спортивній події США.