Дженніфер Еністон продемонструвала шикарну стрижку на врученні премії "Вибір народу" (фото)

Акторка продемонструвала гладке волосся і чубок. Дженніфер вручила нагороду 57-річному акторові Адаму Сендлеру.

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Американська акторка, кінорежисерка і продюсерка 55-річна Дженніфер Еністон зберегла класику стилю на церемонії вручення нагороди "Вибір народу 2024" у неділю, 18 лютого, ввечері, повідомляє People.

Еністон не вийшла на килимову доріжку, але вона зробила один з найбільш пам'ятних виступів того вечора, коли вийшла на сцену, щоб вручити Адаму Сендлеру премію "Народна ікона".

Фото: GettyImages

Свою фігуру вона підкреслила, одягнувши чорну сукню без бретелей з асиметричним подолом вище коліна і складками з боків, витонченим намистом і туфлями з ремінцем на щиколотці.

Фото: GettyImages

Вона також продемонструвала гладке волосся, що доходить до плечей, і чубок, який мав трохи коротший вигляд, ніж у стилі 90-х років.

Стиліст і друг Еністон, Кріс Макміллан розповів, що він зробив їй "сексуальну, природну і легку" стрижку з обрізаними "невидимими шарами".

Фото: GettyImages

Вручаючи нагороду 57-річному Адаму Сендлеру, Еністон згадала про свою дружбу з актором.

Фото: Getty Images

"Сьогодні ввечері я тут, щоб представити мого дуже хорошого друга. Мого брата від іншої матері. І незвичайного батька, чоловіка і одного з найвідданіших друзів, яких ви коли-небудь могли мати. Народна ікона Адам Сендлер!", — оголосила Дженніфер.

Вона також наголосила на скромному характері коміка, незважаючи на його славу.

"І тим не менше, незважаючи на весь цей видатний успіх, він залишився вірним своєму корінню; він ніколи не відходив від друзів, які в нього були протягом 35 років і продовжують зростати. Бути його другом було однією з найбільших радощів у моєму житті", — підкреслила Еністон.

Нагадаємо, 12 лютого повідомлялося, що Сальма Гаєк і Кортні Кокс привітали Дженніфер Еністон із днем народження. 11 лютого 2024 року зірка серіалу "Друзі" відзначила 55-річчя. З цього приводу до неї звернулися близькі люди.