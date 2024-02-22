Синди Кроуфорд в богемной блузке и джинсах-клеш сходила на шоппинг в Майами (фото, видео)

Супермодель выглядела непринужденно. На лицо был нанесен незаметный макияж.

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Американская супермодель, телеведущая и актриса Синди Кроуфорд 20 февраля отпраздновала свой 58-й день рождения и в этот же день отправилась на шоппинг в Майами вместе с мужем Рэнди Гербером и своей подругой, сообщает Daily Mail.

Пока Синди с супругом и бывшей моделью Рэнди ходили за покупками, ее аккаунты в социальных сетях заполонили сообщения с поздравлениями от поклонников. На прогулке она выглядела шикарно в непринужденном ансамбле, состоящем из джинсов-клеш и синей блузки с кисточками в богемном стиле. Синди завершила образ повседневными сандалиями, а ее длинные каштановые волосы были традиционно уложены с прямым пробором по центру.

Супермодель Синди Кроуфорд Фото: Backgrid

В то же время ее муж был одет в синие джинсы скинни и зеленую куртку цвета хаки, которая сочеталась с его кроссовками.

Синди Кроуфорд с мужем в Майами Фото: Backgrid

Синди поделилась в Instagram публикацией, чтобы напомнить своим миллионам подписчиков о своем празднике. Легенда подиума задувала свечи на большом нежно-голубом торте, украшенном белой глазурью с надписью "С Днем Рождения, Синди". Она надела бледно-голубую рубашку и большой золотой медальон. По отражению в стеклянной двери позади нее было ясно видно пальмы, покачивающиеся на ветру. Также модель поделилась фотографией из детства и воспоминаниями 1990-х годов, на которых она задувает свечи на тематическом торте Vogue в честь 21-го дня рождения.

Ранее, 30 января, Синди Кроуфорд показала редкое фото с мамой и сестрами. Знаменитость похвасталась тем, как хорошо провела выходные в Майами с самыми родными людьми. Ее мама поделилась этим же фото у себя в соцсети.