"Брачное наказание": Швейцария намерена отменить несправедливый налог на супружеские пары

Швейцария еще на шаг приблизилась к налоговой реформе, которая обеспечит одинаковое налогообложение людей независимо от их семейного положения.

Related video

Федеральный совет Швейцарии 21 февраля направил в парламент свое предложение по налогообложению. Переход от совместного налогообложения супругов к индивидуальному налогообложению, сообщает Swissinfo.

Законопроект преследует две основные цели: отменить "наказание брака" на налоговом уровне и стимулировать к работе больше людей, прежде всего женщин.

В Швейцарии заключение официального брака ведет к автоматическому повышению налоговой нагрузки. Получается, сумма налога у официальных супругов больше, чем если бы они не были расписаны и каждый платил бы сам за себя. Особенно страдают работающие супруги с высоким общим доходом. В глазах критиков это является дискриминацией.

Инициатива "За брак и семью – против брачного наказания", выдвинутая центристской Христианско-демократической партией, могла бы снизить налоговое бремя для супружеских пар, которые должны подавать налоги совместно, а не индивидуально. Это может означать более высокие налоговые счета, чем если бы они были сожителями.

Журналисты отмечают, что данная реформа приведет к падению налоговых поступлений на 1 миллиард швейцарских франков в 2024 году.

Министр финансов Швейцарии Ули Маурер признал обязанность кабинета министров обеспечить равный налоговый режим для супружеских пар. Он отметил, что эта тема снова поднимется в парламенте через десять дней.

"Еще одна глава будет посвящена брачному наказанию", — сказал Маурер.

Ранее сообщалось, что украинцы не против гражданского брака. Согласно опроса, большинство украинцев одобряют добрачные половые отношения и гражданский брак, но отрицательно относятся к употреблению наркотиков, гомосексуализму, супружеским изменам и проституции.