"Шлюбне покарання": Швейцарія має намір скасувати несправедливий податок на подружні пари

Швейцарія ще на крок наблизилася до податкової реформи, яка забезпечить однакове оподаткування людей незалежно від їхнього сімейного стану.

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Федеральна рада Швейцарії 21 лютого направила до парламенту свою пропозицію щодо оподаткування. Перехід від спільного оподаткування подружжя до індивідуального оподаткування, повідомляє Swissinfo.

Законопроєкт має на меті дві основні цілі: скасувати "покарання шлюбу" на податковому рівні та стимулювати до роботи більше людей, насамперед жінок.

У Швейцарії укладення офіційного шлюбу веде до автоматичного підвищення податкового навантаження. Виходить, сума податку в офіційного подружжя більша, ніж якби вони не були розписані і кожен платив би сам за себе. Особливо страждає працююче подружжя з високим загальним доходом. В очах критиків це є дискримінацією.

Ініціатива "За шлюб і сім'ю — проти шлюбного покарання", висунута центристською Християнсько-демократичною партією, могла б знизити податковий тягар для подружніх пар, які повинні подавати податки спільно, а не індивідуально. Це може означати вищі податкові рахунки, ніж якби вони були співмешканцями.

Журналісти зазначають, що ця реформа призведе до падіння податкових надходжень на 1 мільярд швейцарських франків у 2024 році.

Міністр фінансів Швейцарії Улі Маурер визнав обов'язок кабінету міністрів забезпечити рівний податковий режим для подружніх пар. Він зазначив, що ця тема знову підніметься в парламенті через десять днів.

"Ще одна глава буде присвячена шлюбному покаранню", — сказав Маурер.

Раніше повідомлялося, що українці не проти цивільного шлюбу. Згідно з опитуванням, більшість українців схвалюють дошлюбні статеві стосунки і цивільний шлюб, але негативно ставляться до вживання наркотиків, гомосексуалізму, подружніх зрад і проституції.