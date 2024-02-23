Король Дании посетил церковную службу, на которой молились за мир в Украине (эксклюзив)
Кроме самого монарха, на церковной службе присутствовали, в частности, спикер датского парламента Серен Гаде, жена посла Украины в Дании Юлия Сибирцева и ряд министров. Молитвы звучали как на датском, так и на украинском языках.
Его Величество Король Дании Фредерик Х посетил церковь Холмен (Копенгаген), где 23 февраля прошла церковная служба за мир для Украины. Информация появились на официальной странице Королевского дома в социальной сети Instagram.
Его Величество Король принял участие в миротворческой службе, которая открылась музыкальным выступлением епископа Копенгагенской епархии Питера Скова-Якобсена.
В программе также были молитвы на украинском и датском языках, исполненные под руководством священника Украинской Греко-Католической Церкви в Дании отца Василия Тиховича, а также чтение Библии приходским священником Ларсом Обелем.
Во время панихиды украинская поэтесса Екатерина Калитко исполнила свое стихотворение "Молитва за Украину". Произведение исполнили на украинском языке.
Отметим, что, кроме самого монарха, на церковной службе присутствовали, в частности, спикер датского парламента Серен Гаде, жена посла Украины в Дании Юлия Сибирцева и ряд министров.
Напомним, ранее мы писали о том, что в 2022 году принц Чарльз с женой помолились за мир в Украине в греко-католической церкви в Лондоне. Встреча прошла в Соборе Святого Семейства, и принц Чарльз с Камиллой провели там несколько часов. Они общались с детьми, слушали истории тех, чьи родные остались в Украине и сейчас противостоят российскому агрессору.