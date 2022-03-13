"Во имя Бога я прошу, прекратите эту резню!": Папа Франциск об Украине

Перед площадью Святого Петра в Ватикане понтифик призвал молиться за Украину все религиозные общины.

Папа Римский Франциск упомянул на воскресной мессе Украину и город Мариуполь, который, по его словам, стал "городом-мучеником". Об этом сообщает Reuters.

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"Город, названный в честь Девы Марии, Мариуполь, стал городом-мучеником для ужасающей войны, которая разрушила Украину", — заявил Папа Франциск.

Помимо упоминания Мариуполя, понтифик счел "неприемлемой вооруженную агрессию России".

"Перед лицом варварских убийств детей, невинных людей и беззащитных гражданских лиц нет стратегических причин, которые того стоят. Недопустимая вооруженная агрессия должна быть остановлена только до того, как она превратит города в кладбища", — заявил он.

"С болью в сердце я присоединяюсь к простым людям, которые призывают к окончанию войны. Во имя Бога, пусть будет услышан крик тех, кто страдает, и прекратятся бомбардировки и нападения, чтобы была реальная и решительная приверженность переговорам и чтобы гуманитарные коридоры были эффективными и безопасными", — отметил Папа.

Также священнослужитель призвал "принять многих беженцев, в которых присутствует Христос" и поблагодарил "великую сеть солидарности, которая была сформирована" за организацию их приема в другие безопасные страны.

Все епархиальные и религиозные общины, по его словам, должны больше молиться за мир в Украине.

"Бог — это всего лишь Бог мира, а не Бог войны, и тот, кто поддерживает насилие, оскверняет его имя", — подытожил понтифик.

Напомним, еще до начала полномасштабного вторжения РФ в украину, Папа Римский помолился за Украину во время речи в честь Рождества .

Еще сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев) с момента начала военного вторжения ВС России в Украину ни разу не осудил действия российской власти и в частности президента Владимира Путина.