"В ім'я Бога я прошу, припиніть цю різанину!": Папа Франциск про Україну

Перед площею Святого Петра у Ватикані понтифік закликав молитися за Україну усі релігійні громади.

Папа Римський Франциск згадав на недільній месі Україну та місто Маріуполь, яке, за його словами, стало "містом-мучеником". Про це повідомляє Reuters.

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"Місто, назване на честь Діви Марії, Маріуполь, стало містом-мучеником для жахливої війни, яка зруйнувала Україну", — заявив Папа Франциск.

Крім згадки Маріуполя, понтифік вважає "неприйнятною збройну агресію Росії".

"Перед обличчям варварських вбивств дітей, безневинних людей і беззахисних цивільних осіб немає стратегічних причин, які того варті. Неприпустима озброєна агресія має бути зупинена лише до того, як вона перетворить міста на цвинтарі", — заявив він.

"З болем у серці я приєднуюсь до простих людей, які закликають до закінчення війни. В ім'я Бога, нехай буде почутий крик тих, хто страждає, і припиняться бомбардування і напади, щоб була реальна і рішуча прихильність до переговорів і щоб гуманітарні коридори були ефективними і безпечними", — зазначив Папа.

Також священнослужитель закликав "прийняти багатьох біженців, у яких присутній Христос" і подякував "великій мережі солідарності, яка була сформована" за організацію їхнього прийому в інші безпечні країни.

Усі єпархіальні та релігійні громади, за його словами, мають більше молитися за мир в Україні.

"Бог — це лише Бог миру, а не Бог війни, і той, хто підтримує насильство, осквернює його ім'я", — підсумував понтифік.

Нагадаємо, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Папа Римський помолився за Україну під час промови на честь Різдва.

Ще повідомлялося, що Патріарх Московський і всієї Русі Кирило (Гундяєв) з моменту початку військового вторгнення ЗС Росії в Україну жодного разу не засудив дії російської влади і, зокрема, президента Володимира Путіна.