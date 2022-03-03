Принц Чарльз с женой помолились за мир в Украине в греко-католической церкви в Лондоне

Также Камилла Паркер-Боулз внесла пожертвование в помощь беженцам из Украины

Герцогиня Корнуолльская и наследный принц Чарльз посетили украинскую греко-католическую церковь в Лондоне. И помолились о мире. Об этом пишет Daily Mail.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Она пообщалась с представителями 70-тысячной украинской общины Великобритании и епископом Кеннетом Новаковским. Наследного принца и герцогиню встретили украинский посол Вадим Пристайко с супругой Инной.

Встреча прошла в Соборе Святого Семейства, и принц Чарльз с Камиллой провели там несколько часов. Они общались с детьми, слушали истории тех, чьи родные остались в Украине и сейчас противостоят российскому агрессору.

[ + – ] Встреча принца Чарльза и герцогини Корнуолльской с украинской общиной Великобритании

Так, учительница воскресной школы Леся Кловак сообщила, что ее 72-летний отец занимается волонтерством, отказывается уезжать, развозит провизию тем, кто не может самостоятельно выйти из дома.

"Он и моя мать отказываются убегать. Он говорит, что будет доставлять так долго, как только сможет. У моей матери есть ресторан, но сейчас там живут люди, которые потеряли свои дома", — рассказала учительница.

Герцогиня не смогла сдержать слез, а принц Чарльз воздал должное "необычайной храбрости и стойкости" украинского народа перед лицом "такой поистине ужасной агрессии", отметив, что все еще "не может поверить в происходящее".

Принц и герцогиня помолились, зажгли свечи и возложили два подсолнуха, которые во всем мире ассоциируются с Украиной.

Также стало известно, что Камилла Паркер-Боулз сделала пожертвование в фонд, который помогает беженцам из Украины.

Сумма вклада герцогини не разглашается, но известно, что за четыре дня удалось собрать более 2,5 миллиона фунтов стерлингов.

В последние дни собор стал местом сплочения британско-украинской общины. Сотрудники собора сообщили, что украинцы, проживающие в Великобритании, приходили сюда за благословением, прежде чем чтобы присоединиться к борьбе с российской агрессией.

Принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская стали не первыми членами королевской британской семьи, который выразили поддержку народу Украины. Ранее по поводу войны в Украине высказались его сын, принц Уильям, и его жена, Кейт Миддлтон. "В октябре 2020 года мы имели честь встретиться с президентом Зеленским и первой леди, чтобы узнать об их надеждах и оптимизме в отношении будущего Украины. Сегодня мы поддерживаем Президента и весь народ Украины, поскольку они мужественно борются за это будущее", – написали герцоги Кембриджские в Instagram.