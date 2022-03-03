Принц Чарльз із дружиною помолилися за мир в Україні в греко-католицькій церкві в Лондоні

Також Камілла Паркер-Боулз внесла пожертву на допомогу біженцям з України.

Герцогиня Корнуольська та наслідний принц Чарльз відвідали українську греко-католицьку церкву в Лондоні. І помолилися за мир. Про це пише Daily Mail.

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Вона поспілкувалася з представниками 70-тисячної української громади Великої Британії та єпископом Кеннетом Новаковським. Наслідного принца та герцогиню зустріли український посол Вадим Пристайко із дружиною Інною.

Зустріч пройшла в Соборі Святої Сімейства, і принц Чарльз із Каміллою провели там кілька годин. Вони спілкувалися з дітьми, слухали історії тих, чиї рідні залишилися в Україні та зараз протистоять російському агресору.

[ + – ] Зустріч принца Чарльза та герцогині Корнуольської з українською громадою Великої Британії

Так, вчителька недільної школи Леся Кловак повідомила, що її 72-річний батько займається волонтерством, відмовляється їхати, розвозить провізію тим, хто не може самостійно вийти з дому.

"Він і моя мати відмовляються тікати. Він каже, що розвозитиме так довго, як тільки зможе. В моєї матері є ресторан, але зараз там живуть люди, які втратили свої будинки", — розповіла вчителька.

Герцогиня не змогла стримати сліз, а принц Чарльз віддав належне "надзвичайній хоробрості та стійкості" українського народу перед "такою воістину жахливою агресією", зазначивши, що все ще "не може повірити в те, що відбувається".

Принц та герцогиня помолилися, запалили свічки та поклали два соняшники, які у всьому світі асоціюються з Україною.

Також стало відомо, що Камілла Паркер-Боулз зробила пожертву у фонд, який допомагає біженцям з України.

Суму вкладу герцогині не розголошують, але відомо, що за чотири дні вдалося зібрати понад 2,5 мільйони фунтів стерлінгів.

Останніми днями собор став місцем об'єднання британсько-української громади. Співробітники собору повідомили, що українці, які проживають у Великій Британії, приходили сюди за благословенням, перш ніж приєднатися до боротьби з російською агресією.

Принц Чарльз та герцогиня Корнуольська стали не першими членами королівської британської родини, які висловили підтримку народу України. Раніше з приводу війни в Україні висловилися його син, принц Вільям, та його дружина, Кейт Міддлтон. "У жовтні 2020 року ми мали честь зустрітися з президентом Зеленським та першою леді, щоб дізнатися про їхні сподівання та оптимізм щодо майбутнього України. Сьогодні ми підтримуємо Президента і весь народ України, оскільки вони мужньо борються за це майбутнє", — написали герцоги Кембриджські в Instagram.