Марго Робби не удалось получить награду SAG Awards за лучшую женскую роль (фото)

Марго Робби не удалось победить в номинации "Лучшая женская роль" в 2024 году. Также ее платье в стиле Барби не очень понравилось поклонникам.

Related video

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби, сыгравшая роль Барби, не вошла в число победителей 30- й ежегодной премии Гильдии киноактеров (SAG), вручение которой состоялось 24 февраля, сообщает Еxpress.

Фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" получили наибольшее количество наград в кино, каждый из которых получил по четыре номинации.

Марго Робби была номинирована на премию "Лучшая женская роль в главной роли" за роль в кассовом фильме "Барби", но награду вручили Лили Гладстон за роль в фильме "Убийцы цветочной луны".

Вдобавок ко всему, люди в сети высмеивали Робби за то, что она надела на церемонию награждения черное короткое платье с огромным розовым шлейфом, которое окрестили "платье-бабочка". Один из пользователей написал в Х: "Марго Робби — великая актриса и очень красивая женщина. Кто же надел на нее это гигантское платье-бабочка?". Другой добавил: "Боже, я так ненавижу платье Марго". Третий прокомментировал наряд Робби так: "Я действительно не хочу быть злым, но действительно трудно не быть немного сплетником?".

Актриса Марго Робби Фото: instagram.com/margotrobbieess

Актриса Марго Робби Фото: instagram.com/margotrobbieess

Сама же Марго ранее по поводу съемок в фильме "Барби" сказала следующее: "Невозможно грустить, когда знаешь, что тебе так повезло. Очевидно, я думаю, что Грету (режиссер "Барби" Грета Гервинг — ред.) следует номинировать в качестве режиссера, потому что то, что она сделала, — это вещь, которая бывает раз в карьере, раз в жизни. Это ей удалось и это действительно так. Это больше, чем этот фильм. Это был невероятный год для всех фильмов".

"Барби" — единственный фильм, снятый женщиной и принесший 1,4 миллиарда долларов дохода.

Напомним, 22 февраля сообщалось, что режиссер "Барби" Грета Гервиг прокомментировала свое отсутствие в номинациях на "Оскар-2024". Марго Робби, исполнившую главную роль в картине, также не номинировали на кинопремию. Впрочем, фильм "Барби" получил восемь номинаций в других категориях.