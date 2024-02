Режиссер "Барби" Грета Гервиг прокомментировала свое отсутствие в номинациях на "Оскар-2024"

Марго Робби, исполнившую главную роль в картине, также не номинировали на кинопремию. Впрочем, фильм "Барби" получил восемь номинаций в других категориях.

40-летняя американская режиссер Грета Гервиг впервые отреагировала на отсутствие своего имени в номинациях на "Оскар-2024". Об этом пишет Time.

Режиссер самого кассового фильма 2023 года "Барби" стала "Женщиной года", по версии издания. Она возглавила список из 12 женщин, которые удостоены этой награды.

Несмотря на то, что Гервиг не получила номинации на "Оскар-2024" как лучший режиссер, она не расстраивается, ведь картину о самой популярной кукле в мире и так номинировали во многих категориях, в частности, как лучший фильм. Марго Робби, главная звезда картины, также не номинирована на престижную кинопремию.

"Конечно, я хотела, чтобы [номинирована] была Марго. Но я просто счастлива, что мы все будем там", — призналась жена Ноа Баумбаха.

Грета Гервиг

Отметим, что Грета и ее муж Ноа Баумбах были номинированы в категории "Лучший адаптированный сценарий". Фильм также получил номинации в категориях "Дизайн костюмов", "Лучшая работа художника-постановщика" и сразу две песни "What Was I Made For?" и "I'm Just Ken" были номинированы в категории "Лучшая песня".

Актеры и режиссер "Барби" Фото: Getty Images

Марго Робби, ее муж Том Акерли, Робби Бреннер и Дэвид Хайман номинированы как лучшие продюсеры. А Америка Феррера получила номинацию в категории "Лучшая женская роль второго плана".

