"Космическая" писательница, режиссер "Барби" и нобелевская лауреатка: TIME выбрал женщин года (фото)

Лауреаток премии "Женщина года по версии TIME" наградят на гала-вечере 5 марта в Лос-Анджелесе. Свои награды получат 12 женщин из разных стран мира.

Related video

Журнал TIME опубликовал список женщин, которые по мнению медиа достойны звания "Женщина 2024 года". Речь идет о 12 женщин со всех стран мира.

Исполнительный редактор и международный редактор журнала TIME Наина Баекал и старший редактор Люси Фельдман в одном из опубликованных материалов рассказали, по какому принципу отобрали претенденток.

"Чувство безотлагательности пронизывает в этом году выпуск журнала "Женщины года" — ежегодного списка первопроходцев по версии журнала TIME, которые открывают новые горизонты и борются за более справедливое будущее. 12 женщин в нашем списке 2024 года — ключевые фигуры со всего мира, которые посвятили себя поддержке других по мере их роста", — говорится в материале СМИ.

Таким образом, в список попали:

Писательница и режиссер Грета Гервиг

Первыми успехами Гервиг в качестве режиссера и актрисы стали несколько фильмов в жанре мамблкор. С тех пор она перешла от карьеры актрисы и соавтора независимых фильмов к режиссуре фильмов крупных студий.

Гервиг начала карьеру с совместных работ с Джо Сванбергом над такими фильмами, как "Ханна берет высоту" (2007) и "Ночи и выходные" (2008). Затем Гервиг поработала со своим партнером Ноа Баумбахом над серией успешных фильмов, в том числе "Гринберг" (2010) и "Милая Фрэнсис" (2012), за последний она получила номинацию на премию "Золотой глобус". Другими совместными работами стали "Госпожа Америка" (2015) и "Белый шум" (2022). За это время она также снялась в таких фильмах, как "Девушки в опасности" от Уита Стиллмана (2011), "Римские приключения" от Вуди Аллена (2012), "План Мэгги" от Ребекки Миллер (2015), "Джеки" от Пабло Ларраина (2016), "Женщины XX века" от Майка Миллса (2016) и "Остров собак" от Уэса Андерсона (2018).

В качестве самостоятельного кинематографиста Гервиг выступила режиссером и сценаристом фильмов о взрослении "Леди Берд" (2017) и "Маленькие женщины" (2019), оба из которых были номинированы на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".

TIME считает, что в ушедшем году было мало творческих достижений, более впечатляющих за последний год, чем "Барби" Греты Гервиг, фильм, который, разрушив давние гендерные стереотипы, собрал в прокате более 1,4 миллиарда долларов.

Писательница и режиссер Грета Гервиг Фото: Time

Актриса Тараджи П. Хенсон

Американская актриса, певица и писательница. Хенсон получила известность после ролей второго плана в кинофильмах "Малыш" (2001), "Суета и движение" (2005) и "Загадочная история Бенджамина Баттона" (2008), за роль в последнем из которых она номинировалась на премию "Оскар" в категории "Лучшая актриса второго плана".

Наибольшего успеха добилась благодаря роли Куки Лайон, основного персонажа в прайм-тайм мыльной опере Fox "Империя", где снимается с 2015 года. Роль принесла ей "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в телевизионном сериале — драма в 2016 году и номинацию на премию "Эмми" в 2015 году.

В последнее время Хенсон, одна из самых ярких личностей Голливуда, приоткрыла занавес, поделившись своим разочарованием и горем как чернокожей женщины в индустрии. В декабре она расплакалась во время интервью с Гейл Кинг по поводу своей борьбы за справедливую оплату. Ее слова вызвали поток одобрений и более широкий диалог о повсеместном разрыве в оплате труда как в Голливуде, так и за его пределами. Исследование 2019 года показало, что звезды-женщины обычно зарабатывают на 1,1 миллиона долларов меньше, чем звезды-мужчины с аналогичным опытом. Исследование Pew, проведенное в 2023 году, показало, что по всей стране чернокожие женщины зарабатывают на 70% больше, чем белые мужчины.

Несмотря на годы успеха и похвал, Хенсон говорит, что она по-прежнему получает низкие предложения на каждом шагу – и это для женщины, пробившейся в высший эшелон Голливуда, которая за почти три десятилетия была номинирована на "Оскар" и четыре "Эмми".

Джоан Коллинз и Тараджи П. Хенсон на вручении премии в 2024 году Фото: Getty Images

Теннисистка Коко Гауфф

Американская теннисистка, третья ракетка мира в одиночном разряде и бывшая первая ракетка мира в парном разряде (самая юная в истории). Победительница одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2023), финалистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2022); финалистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2021, Открытый чемпионат Франции-2022); победительница 15 турниров WTA (из них семь в одиночном разряде); самая юная в истории теннисистка, которая смогла преодолеть квалификацию на женском турнире Большого шлема и самый юный игрок (как среди женщин, так и мужчин), сумевший преодолеть квалификацию на Уимблдоне.

Чемпионка по теннису Коко Гауфф стала серьезным соперником с тех пор, как появилась в четвертом раунде Уимблдона в возрасте 15 лет. Она достигла нового максимума, выиграв Открытый чемпионат США в 2023 году, и стала самой высокооплачиваемой спортсменкой в ​​мире, согласно одному крупному рейтингу.

Теннисистка Коко Гауфф Фото: Getty Images

Профессор Марлена Фейзо

Врач-генетик Марлена Фейзо была уволена своим врачом, несмотря на то, что во время беременности она испытала такое сильное желудочно-кишечное расстройство, что потеряла плод, поэтому она сама взяла на себя проект изучения основной причины. В декабре Фейзо стал соавтором статьи, идентифицирующей ген, связанный с тяжелой утренней тошнотой. TIME считает, что это — прорыв, который поможет в будущем в лечении.

Профессор Марлена Фейзо

Правозащитница Надя Мурад

Надя Мурад Басе Таха — иракская правозащитница езидского происхождения, Посол доброй воли Управления ООН по наркотикам и преступности, лауреат премии Вацлава Гавела по правам человека и премии Андрея Сахарова за свободу мысли совместно с Ламией Аджи Башар. Лауреат Нобелевской премии мира 2018 года.

Медиа отмечает, что лауреатка Нобелевской премии, была удостоена этой награды в 2018 году за свою работу по искоренению использования сексуального насилия в качестве оружия войны. С тех пор Мурад стал одним из наиболее заметных в мире защитников лиц, переживших геноцид, а в декабре стал ведущим истцом в иске, направленном на привлечение к ответственности компаний, имеющих финансовые связи с виновниками терроризма.

Правозащитница Надя Мурад Фото: Getty Images

Экономистка Клаудия Голдин

Клаудия Дейл Голдин — американский экономист, историк экономики и специалист по экономике труда, а также по гендерным вопросам. Доктор философии, профессор Гарвардского университета и сотрудница Национального бюро экономических исследований, член Национальной академии наук США и Американского философского общества.

Была удостоена Нобелевской премии в 2023 году за свое исследование положения женщин в рабочей силе — работу, которая помогла сформировать понимание гендерного разрыва в оплате труда и, как следствие, того, понимание того, как однажды он может быть преодолен. Она начала свою работу несколько десятилетий назад, заинтересовавшись ролью замужних женщин в обществе, которую долгое время игнорировали.

Экономистка Клаудия Голдин

Певица и актриса Андра Дэй

Американская певица, актриса, соул-музыкант, автор и исполнитель. Номинант на премии "Грэмми" и "Оскар". Ее дебютный альбом, Cheers to the Fall, вышел в 2015 году и достиг позиции № 48 в американском хит-параде Billboard 200. На 58-й церемония "Грэмми", альбом был номинирован в категории Best R&B Album и песня "Rise Up" в категории Best R&B Performance.

Медиа пишет о том, что, когда Андра Дэй вышла на подиум Суперкубка LVIII , это был момент, которого она ждала много лет – не потому, что она пела в крупнейшей телепередаче года, а потому, что ей наконец-то предоставили шанс исполнить национальный танец чернокожих. гимн. В течение многих лет Дэй пытался превратить приглашения спеть "The Star-Spangled Banner" в возможность исполнить "Lift Every Voice and Sing".

Певица и актриса Андра Дэй Фото: Getty Images

Гендиректор Chanel Лина Наир

Лина Наир — британско-индийский бизнес-менеджер, генеральный директор Chanel. Ранее Наир занимал должность директора по персоналу Unilever и члена исполнительного директора Unilever. Наир отвечал за человеческий капитал компании Unilever, которая работает в различных регулятивных и трудовых средах в 190 странах.

TIME отмечает, что, будучи аутсайдером в мире моды, Наир надеется стать пионером другого типа лидерства — такого, который прославляет сострадание, сочувствие и доброту.

"Это прекрасное время, чтобы показать, что дни супергероя-лидера остались позади", — сазала Наир, который выросла в сельской местности в Индии, а сейчас живет в Лондоне.

"Я всегда верила в коллективный голос, в различные точки зрения; если я сижу на собрании, я хочу прислушиваться к каждому голосу за столом, а не только к доминирующим", — уточнила она в разговоре с журналистами.

Гендиректор Chanel Лина Наир Фото: Time

Активистки Рим Хаджаджре и Яэль Адми

Для Адми смерть ее старшего брата Ишая Рона в 1969 году во время боевых действий между Египтом и Израилем, когда ей было всего 12 лет, стимулировала всю жизнь активную деятельность в защиту мира. В конечном итоге это вдохновило ее на создание организации Women Wage Peace в 2014 году, после очередного "ужасного витка войны" в секторе Газа. Сейчас, уже 10 лет, группа насчитывает около 50 000 членов по всей стране, которые привержены ее беспартийному призыву к миру .

Хаджаджре обратилась к активизму из страха, что ее дети могут в конечном итоге оказаться в тюрьме, получить ранения или что-то еще хуже. Основывая "Женщин Солнца" в 2021 году, она надеялась дать возможность палестинским женщинам , которые по большей части отсутствуют на общественной арене, где доминируют мужчины, обрести большую политическую осведомленность.

Активистка Джеки Паттерсон

Ее проект "Наследие Чисхолма" призванный служить исторически маргинализованным сообществам, сталкивающимся с системной несправедливостью, усугубляемой экологическими проблемами. Медиа отмечает, что работа Паттерсон поистине революционная. Она работала над гендерной справедливостью после урагана "Катрина" и над экологической справедливостью с населением на Ямайке, пострадавшим от разлива нефти. Среди многих приоритетов сегодня Джеки Паттерсон сосредоточена на обеспечении того, чтобы климатические инвестиции федерального правительства помогали маргинализованным сообществам.

Климатическая активистка Джеки Паттерсон Фото: The New York Times

Поэтесса Ада Лимон

Американская поэтесса. 12 июля 2022 года Библиотекой Конгресса она была названа 24-м поэтом-лауреатом США. В 2005 году первая книга Лимон "Счастливое крушение", была выбрана Джин Валинтайн победителем премии "Поэтический приз Осеннего Дома", в 2006 году ее вторая книга — "Этот большой фальшивый мир", стала победителем и получателем награды "Поэтическая Премия Перл". В 2010 году была опубликована также книга "Акулы в реках", а в 2015 вышла в свет книга "Яркие Мертвые Вещи".

Журнал TIME пишет об Аде Лимон как о поэтессе, чьи стихи "отправят в Космос".

Американская поэтесса Ада Лимон

Лауреаток премии "Женщина года по версии TIME" наградят на гала-вечере 5 марта в Лос-Анджелесе.

Напомним, в начале ноября 2023 года мы писали о том, что Эмилия Кларк и Ким Кэтролл появились на премии "Женщина года" в Лондоне. На красной дорожке светского мероприятия блистали Наоми Уоттс, Эмилия Кларк, Джерри Холливелл и Ким Кэттролл, которые смогли впечатлить всех присутствующих своими элегантными образами.