"Космическая" писательница, режиссер "Барби" и нобелевская лауреатка: TIME выбрал женщин года (фото)
Лауреаток премии "Женщина года по версии TIME" наградят на гала-вечере 5 марта в Лос-Анджелесе. Свои награды получат 12 женщин из разных стран мира.
Журнал TIME опубликовал список женщин, которые по мнению медиа достойны звания "Женщина 2024 года". Речь идет о 12 женщин со всех стран мира.
Исполнительный редактор и международный редактор журнала TIME Наина Баекал и старший редактор Люси Фельдман в одном из опубликованных материалов рассказали, по какому принципу отобрали претенденток.
"Чувство безотлагательности пронизывает в этом году выпуск журнала "Женщины года" — ежегодного списка первопроходцев по версии журнала TIME, которые открывают новые горизонты и борются за более справедливое будущее. 12 женщин в нашем списке 2024 года — ключевые фигуры со всего мира, которые посвятили себя поддержке других по мере их роста", — говорится в материале СМИ.
Таким образом, в список попали:
Писательница и режиссер Грета Гервиг
Первыми успехами Гервиг в качестве режиссера и актрисы стали несколько фильмов в жанре мамблкор. С тех пор она перешла от карьеры актрисы и соавтора независимых фильмов к режиссуре фильмов крупных студий.
Гервиг начала карьеру с совместных работ с Джо Сванбергом над такими фильмами, как "Ханна берет высоту" (2007) и "Ночи и выходные" (2008). Затем Гервиг поработала со своим партнером Ноа Баумбахом над серией успешных фильмов, в том числе "Гринберг" (2010) и "Милая Фрэнсис" (2012), за последний она получила номинацию на премию "Золотой глобус". Другими совместными работами стали "Госпожа Америка" (2015) и "Белый шум" (2022). За это время она также снялась в таких фильмах, как "Девушки в опасности" от Уита Стиллмана (2011), "Римские приключения" от Вуди Аллена (2012), "План Мэгги" от Ребекки Миллер (2015), "Джеки" от Пабло Ларраина (2016), "Женщины XX века" от Майка Миллса (2016) и "Остров собак" от Уэса Андерсона (2018).
В качестве самостоятельного кинематографиста Гервиг выступила режиссером и сценаристом фильмов о взрослении "Леди Берд" (2017) и "Маленькие женщины" (2019), оба из которых были номинированы на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".
TIME считает, что в ушедшем году было мало творческих достижений, более впечатляющих за последний год, чем "Барби" Греты Гервиг, фильм, который, разрушив давние гендерные стереотипы, собрал в прокате более 1,4 миллиарда долларов.
Актриса Тараджи П. Хенсон
Американская актриса, певица и писательница. Хенсон получила известность после ролей второго плана в кинофильмах "Малыш" (2001), "Суета и движение" (2005) и "Загадочная история Бенджамина Баттона" (2008), за роль в последнем из которых она номинировалась на премию "Оскар" в категории "Лучшая актриса второго плана".
Наибольшего успеха добилась благодаря роли Куки Лайон, основного персонажа в прайм-тайм мыльной опере Fox "Империя", где снимается с 2015 года. Роль принесла ей "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в телевизионном сериале — драма в 2016 году и номинацию на премию "Эмми" в 2015 году.
В последнее время Хенсон, одна из самых ярких личностей Голливуда, приоткрыла занавес, поделившись своим разочарованием и горем как чернокожей женщины в индустрии. В декабре она расплакалась во время интервью с Гейл Кинг по поводу своей борьбы за справедливую оплату. Ее слова вызвали поток одобрений и более широкий диалог о повсеместном разрыве в оплате труда как в Голливуде, так и за его пределами. Исследование 2019 года показало, что звезды-женщины обычно зарабатывают на 1,1 миллиона долларов меньше, чем звезды-мужчины с аналогичным опытом. Исследование Pew, проведенное в 2023 году, показало, что по всей стране чернокожие женщины зарабатывают на 70% больше, чем белые мужчины.
Несмотря на годы успеха и похвал, Хенсон говорит, что она по-прежнему получает низкие предложения на каждом шагу – и это для женщины, пробившейся в высший эшелон Голливуда, которая за почти три десятилетия была номинирована на "Оскар" и четыре "Эмми".
Теннисистка Коко Гауфф
Американская теннисистка, третья ракетка мира в одиночном разряде и бывшая первая ракетка мира в парном разряде (самая юная в истории). Победительница одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2023), финалистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2022); финалистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2021, Открытый чемпионат Франции-2022); победительница 15 турниров WTA (из них семь в одиночном разряде); самая юная в истории теннисистка, которая смогла преодолеть квалификацию на женском турнире Большого шлема и самый юный игрок (как среди женщин, так и мужчин), сумевший преодолеть квалификацию на Уимблдоне.
Чемпионка по теннису Коко Гауфф стала серьезным соперником с тех пор, как появилась в четвертом раунде Уимблдона в возрасте 15 лет. Она достигла нового максимума, выиграв Открытый чемпионат США в 2023 году, и стала самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире, согласно одному крупному рейтингу.
Профессор Марлена Фейзо
Врач-генетик Марлена Фейзо была уволена своим врачом, несмотря на то, что во время беременности она испытала такое сильное желудочно-кишечное расстройство, что потеряла плод, поэтому она сама взяла на себя проект изучения основной причины. В декабре Фейзо стал соавтором статьи, идентифицирующей ген, связанный с тяжелой утренней тошнотой. TIME считает, что это — прорыв, который поможет в будущем в лечении.
Правозащитница Надя Мурад
Надя Мурад Басе Таха — иракская правозащитница езидского происхождения, Посол доброй воли Управления ООН по наркотикам и преступности, лауреат премии Вацлава Гавела по правам человека и премии Андрея Сахарова за свободу мысли совместно с Ламией Аджи Башар. Лауреат Нобелевской премии мира 2018 года.
Медиа отмечает, что лауреатка Нобелевской премии, была удостоена этой награды в 2018 году за свою работу по искоренению использования сексуального насилия в качестве оружия войны. С тех пор Мурад стал одним из наиболее заметных в мире защитников лиц, переживших геноцид, а в декабре стал ведущим истцом в иске, направленном на привлечение к ответственности компаний, имеющих финансовые связи с виновниками терроризма.
Экономистка Клаудия Голдин
Клаудия Дейл Голдин — американский экономист, историк экономики и специалист по экономике труда, а также по гендерным вопросам. Доктор философии, профессор Гарвардского университета и сотрудница Национального бюро экономических исследований, член Национальной академии наук США и Американского философского общества.
Была удостоена Нобелевской премии в 2023 году за свое исследование положения женщин в рабочей силе — работу, которая помогла сформировать понимание гендерного разрыва в оплате труда и, как следствие, того, понимание того, как однажды он может быть преодолен. Она начала свою работу несколько десятилетий назад, заинтересовавшись ролью замужних женщин в обществе, которую долгое время игнорировали.
Певица и актриса Андра Дэй
Американская певица, актриса, соул-музыкант, автор и исполнитель. Номинант на премии "Грэмми" и "Оскар". Ее дебютный альбом, Cheers to the Fall, вышел в 2015 году и достиг позиции № 48 в американском хит-параде Billboard 200. На 58-й церемония "Грэмми", альбом был номинирован в категории Best R&B Album и песня "Rise Up" в категории Best R&B Performance.
Медиа пишет о том, что, когда Андра Дэй вышла на подиум Суперкубка LVIII , это был момент, которого она ждала много лет – не потому, что она пела в крупнейшей телепередаче года, а потому, что ей наконец-то предоставили шанс исполнить национальный танец чернокожих. гимн. В течение многих лет Дэй пытался превратить приглашения спеть "The Star-Spangled Banner" в возможность исполнить "Lift Every Voice and Sing".
Гендиректор Chanel Лина Наир
Лина Наир — британско-индийский бизнес-менеджер, генеральный директор Chanel. Ранее Наир занимал должность директора по персоналу Unilever и члена исполнительного директора Unilever. Наир отвечал за человеческий капитал компании Unilever, которая работает в различных регулятивных и трудовых средах в 190 странах.
TIME отмечает, что, будучи аутсайдером в мире моды, Наир надеется стать пионером другого типа лидерства — такого, который прославляет сострадание, сочувствие и доброту.
"Это прекрасное время, чтобы показать, что дни супергероя-лидера остались позади", — сазала Наир, который выросла в сельской местности в Индии, а сейчас живет в Лондоне.
"Я всегда верила в коллективный голос, в различные точки зрения; если я сижу на собрании, я хочу прислушиваться к каждому голосу за столом, а не только к доминирующим", — уточнила она в разговоре с журналистами.
Активистки Рим Хаджаджре и Яэль Адми
Для Адми смерть ее старшего брата Ишая Рона в 1969 году во время боевых действий между Египтом и Израилем, когда ей было всего 12 лет, стимулировала всю жизнь активную деятельность в защиту мира. В конечном итоге это вдохновило ее на создание организации Women Wage Peace в 2014 году, после очередного "ужасного витка войны" в секторе Газа. Сейчас, уже 10 лет, группа насчитывает около 50 000 членов по всей стране, которые привержены ее беспартийному призыву к миру .
Хаджаджре обратилась к активизму из страха, что ее дети могут в конечном итоге оказаться в тюрьме, получить ранения или что-то еще хуже. Основывая "Женщин Солнца" в 2021 году, она надеялась дать возможность палестинским женщинам , которые по большей части отсутствуют на общественной арене, где доминируют мужчины, обрести большую политическую осведомленность.
Активистка Джеки Паттерсон
Ее проект "Наследие Чисхолма" призванный служить исторически маргинализованным сообществам, сталкивающимся с системной несправедливостью, усугубляемой экологическими проблемами. Медиа отмечает, что работа Паттерсон поистине революционная. Она работала над гендерной справедливостью после урагана "Катрина" и над экологической справедливостью с населением на Ямайке, пострадавшим от разлива нефти. Среди многих приоритетов сегодня Джеки Паттерсон сосредоточена на обеспечении того, чтобы климатические инвестиции федерального правительства помогали маргинализованным сообществам.
Поэтесса Ада Лимон
Американская поэтесса. 12 июля 2022 года Библиотекой Конгресса она была названа 24-м поэтом-лауреатом США. В 2005 году первая книга Лимон "Счастливое крушение", была выбрана Джин Валинтайн победителем премии "Поэтический приз Осеннего Дома", в 2006 году ее вторая книга — "Этот большой фальшивый мир", стала победителем и получателем награды "Поэтическая Премия Перл". В 2010 году была опубликована также книга "Акулы в реках", а в 2015 вышла в свет книга "Яркие Мертвые Вещи".
Журнал TIME пишет об Аде Лимон как о поэтессе, чьи стихи "отправят в Космос".
Лауреаток премии "Женщина года по версии TIME" наградят на гала-вечере 5 марта в Лос-Анджелесе.
Напомним, в начале ноября 2023 года мы писали о том, что Эмилия Кларк и Ким Кэтролл появились на премии "Женщина года" в Лондоне. На красной дорожке светского мероприятия блистали Наоми Уоттс, Эмилия Кларк, Джерри Холливелл и Ким Кэттролл, которые смогли впечатлить всех присутствующих своими элегантными образами.