"Не могу понять, почему люди его ненавидели": Марго Робби сделала неожиданное признание

Фильм оскароносного Дэмьена Шазелла "Вавилон" не оценили ни зрители, ни критики, несмотря на звездный актерский состав. Марго Робби верит, что лучшее у этой картины еще впереди.

34-летняя австралийская актриса и продюсер Марго Робби, сделавшая головокружительную карьеру в Голливуде, до сих пор не может понять, почему ее фильм "Вавилон" провалился в прокате, и сохраняет надежду, что в конечном итоге он станет очень успешным. Об этом она рассказала в подкасте The Talking Pictures, пишет Daily Mail.

Фильм режиссера Дэмьена Шазелла с бюджетом в $80 миллионов собрал в прокате $64,9 миллиона. И это — несмотря на солидный каст, ведь в картине, кроме Марго, снимались Брэд Питт, Тоби Магуайр и Оливия Уайлд.

Кассовый провал особенно больно ранил Робби.

"Я знаю, что я предвзята, потому что я очень близка к проекту и, очевидно, верю в него, но я все еще не могу понять, почему люди его ненавидели", — отметила она.

Актриса все еще верит, что со временем публика сменит свое восприятие этой истории.

"Интересно, через 20 лет люди будут говорить: "Подождите, Вавилон в свое время не пользовался успехом?". Как когда вы слышите, что "Побег из Шоушенка" был провалом в свое время, и вы думаете: "Как это возможно?" – добавила актриса.

"Вавилон" рассказывает историю о непомерных амбициях и возмутительных излишествах, которая прослеживает взлет и падение множества персонажей в эпоху необузданного упадка и разврата в раннем Голливуде до введения Кодекса Хейса, запрещающего ненормативную лексику, наготу, употребление наркотиков, сексуальные "извращения" и межрасовые отношения на экране,

Питт сыграл роль знаменитого актера Джека Конрада, известного своим тусовочным образом жизни, многочисленными браками, романами и разводами. Робби воплотила на экране Нелли Ларой, которая прокладывает себе путь в индустрии, саморазрушаясь с помощью наркотиков, вечеринок и беспорядочного секса.

Трейлер фильма "Вавилон"

На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг одобрения "Вавилона" составляет всего 57% на основе 363 рецензий.

"Подавляющее множество "Вавилона" изматывает, но, как и в индустрии, которую он чтит, его хорошо сыгранный, хорошо продуманный блеск и гламур часто могут быть эффективным отвлечением", — гласит вердикт кинокритиков.

Ранее Фокус писал, что Марго Робби, которая недавно родила первенца, рассказала, что помогает ей быстро заплакать на съемках.