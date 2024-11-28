"Не можу зрозуміти, чому люди його ненавиділи": Марго Роббі зробила несподіване зізнання
Фільм оскароносного Дем'єна Шазелла "Вавилон" не оцінили ні глядачі, ні критики, попри зірковий акторський склад. Марго Роббі вірить, що найкраще у цієї картини ще попереду.
34-річна австралійська акторка і продюсерка Марго Роббі, яка зробила карколомну кар'єру в Голлівуді, досі не може зрозуміти, чому її фільм "Вавилон" провалився в прокаті, та зберігає надію, що врешті-решт він стане дуже успішним. Про це вона розповіла в подкасті The Talking Pictures, пише Daily Mail.
Фільм режисера Дем'єна Шазелла з бюджетом у $80 мільйонів зібрав у прокаті $64,9 мільйона. І це — попри солідний каст, адже в картині, крім Марго, знімалися Бред Пітт, Тобі Магвайр і Олівія Вайлд.
Касовий провал особливо боляче поранив Роббі.
"Я знаю, що я упереджена, тому що я дуже близька до проєкту й, очевидно, вірю в нього, але я все ще не можу зрозуміти, чому люди його ненавиділи", — зазначила вона.
Актриса все ще вірить, що з часом публіка змінить своє сприйняття цієї історії.
"Цікаво, через 20 років люди казатимуть: "Зачекайте, Вавилон свого часу не мав успіху?". Як коли ви чуєте, що "Втеча з Шоушенка" була провалом свого часу, і ви думаєте: "Як це можливо?" — додала акторка.
"Вавилон" розповідає історію про непомірні амбіції та обурливі надмірності, яка простежує зліт і падіння безлічі персонажів в епоху неприборканого занепаду та розпусти в ранньому Голлівуді до введення Кодексу Гейса, який забороняв ненормативну лексику, оголення, вживання наркотиків, сексуальні "збочення" і міжрасові стосунки на екрані,
Пітт зіграв роль знаменитого актора Джека Конрада, відомого своїм тусовочним способом життя, численними шлюбами, романами і розлученнями. Роббі втілила на екрані Неллі Ларой, яка торує собі шлях в індустрії, саморуйнуючись за допомогою наркотиків, вечірок і безладного сексу.
На сайті-агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes рейтинг схвалення "Вавилона" становить лише 57% на основі 363 рецензій.
"Переважна безліч "Вавилона" вимотує, але, як і в індустрії, яку він вшановує, його добре зіграний, добре продуманий блиск і гламур часто можуть бути ефективним відволіканням", — свідчить вердикт кінокритиків.
Раніше Фокус писав, що Марго Роббі, яка нещодавно народила первістка, розповіла, що допомагає їй швидко заплакати на зйомках.