"Не можу зрозуміти, чому люди його ненавиділи": Марго Роббі зробила несподіване зізнання

Фільм оскароносного Дем'єна Шазелла "Вавилон" не оцінили ні глядачі, ні критики, попри зірковий акторський склад. Марго Роббі вірить, що найкраще у цієї картини ще попереду.

34-річна австралійська акторка і продюсерка Марго Роббі, яка зробила карколомну кар'єру в Голлівуді, досі не може зрозуміти, чому її фільм "Вавилон" провалився в прокаті, та зберігає надію, що врешті-решт він стане дуже успішним. Про це вона розповіла в подкасті The Talking Pictures, пише Daily Mail.

Фільм режисера Дем'єна Шазелла з бюджетом у $80 мільйонів зібрав у прокаті $64,9 мільйона. І це — попри солідний каст, адже в картині, крім Марго, знімалися Бред Пітт, Тобі Магвайр і Олівія Вайлд.

Касовий провал особливо боляче поранив Роббі.

"Я знаю, що я упереджена, тому що я дуже близька до проєкту й, очевидно, вірю в нього, але я все ще не можу зрозуміти, чому люди його ненавиділи", — зазначила вона.

Актриса все ще вірить, що з часом публіка змінить своє сприйняття цієї історії.

"Цікаво, через 20 років люди казатимуть: "Зачекайте, Вавилон свого часу не мав успіху?". Як коли ви чуєте, що "Втеча з Шоушенка" була провалом свого часу, і ви думаєте: "Як це можливо?" — додала акторка.

"Вавилон" розповідає історію про непомірні амбіції та обурливі надмірності, яка простежує зліт і падіння безлічі персонажів в епоху неприборканого занепаду та розпусти в ранньому Голлівуді до введення Кодексу Гейса, який забороняв ненормативну лексику, оголення, вживання наркотиків, сексуальні "збочення" і міжрасові стосунки на екрані,

Пітт зіграв роль знаменитого актора Джека Конрада, відомого своїм тусовочним способом життя, численними шлюбами, романами і розлученнями. Роббі втілила на екрані Неллі Ларой, яка торує собі шлях в індустрії, саморуйнуючись за допомогою наркотиків, вечірок і безладного сексу.

Трейлер фільму "Вавилон"

На сайті-агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes рейтинг схвалення "Вавилона" становить лише 57% на основі 363 рецензій.

"Переважна безліч "Вавилона" вимотує, але, як і в індустрії, яку він вшановує, його добре зіграний, добре продуманий блиск і гламур часто можуть бути ефективним відволіканням", — свідчить вердикт кінокритиків.

Раніше Фокус писав, що Марго Роббі, яка нещодавно народила первістка, розповіла, що допомагає їй швидко заплакати на зйомках.