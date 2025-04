"Будет действительно страшно": режиссер "Грешников" снимает перезапуск "Секретных материалов" (видео)

Работу над перезапуском культового сериала "Секретные материалы" ("The X-Files") подтвердил Райан Куглер — режиссер боевика "Грешники", который недавно вышел в украинский прокат, и двух фильмов "Черная пантера" для Marvel.

Related video

Об этом режиссер сообщил на посвященном его новому фильму подкасте Last Podcast On The Left, который вышел на YouTube 16 апреля.

Райан Куглер рассказал о работе над перезапуском "Секретных материалов". На видео с 27:30.

Куглер сообщил, что работает над "The X-Files" — и это будет его следующая премьера после "Грешников".

"Я долгое время был в восторге от этого, и я хочу к этому вернуться. Некоторые из эпизодов, если мы сделаем нашу работу правильно, будут действительно страшными", — пообещал режиссер.

Ведущий спросил, разговаривал ли Куглер с исполнительницей одной из главных ролей культового сериала — агентом ФБР, судебно-медицинским экспертом Даной Скалли — Джиллиан Андерсен, которая сейчас снимается в картине "Трон: Арес".

"Я говорю с великой Джиллиан Андерсон, да. Она невероятная. Не могу дождаться, чтобы увидеть ее в "Троне". Когда я говорил с ней, она завершала этот проект. Мы действительно попытаемся сделать что-то замечательное для настоящих фанатов "Секретных материалов", — сказал Куглер.

Перезапуск "Секретных материалов": что известно

О том, что Райан Куглер будет работать над перезагрузкой сериала "Секретные материалы", издание Variety сообщало в апреле 2024 года. Создатель оригинального сериала Крис Картер отметил, что будет лишь наблюдать за производством и с нетерпением ждет результат работы молодого коллеги.

Оригинальные "Секретные материалы" транслировались на телеканале Fox, однако журналисты отмечают, что новый проект, скорее всего, выйдет на стиминговой платформе Hulu. Пока точно неизвестно, примут ли участие в перезапуске исполнители главных ролей — агентов Фокса Малдера и Даны Скалли — Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон.

Напомним, 18 апреля СМИ писали, что в новом фильме франшизы "Звездные войны" сыграет актер Райан Гослинг, известный по ролям в фильмах "Драйв", "Бегущий по лезвию 2049" и "Барби".

Украинский актер-военный Владимир Ращук 14 апреля раскритиковал фильм "Раша гудбай", снятый студией "Квартал 95".