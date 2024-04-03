Без Малдера и Скалли: что известно о перезагрузке культового сериала "Секретные материалы"

Новым сериалом занимается Райан Куглер, режиссер "Черной пантеры". А создатель оригинального сериала Крис Картер сказал, что будет просто наблюдать.

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Культовый сериал "Секретные материалы" ("The X-Files") перезапускают. Снимать старый сериал по-новому будет режиссер и сценарист Райан Куглер. Куглер наиболее известен как автор сценария и режиссер двух фильмов "Черная пантера" для Marvel, а также работой над тремя фильмами "Крид" с Майклом Б. Джорданом. Создатель оригинального сериала Крис Картер уже прокомментировал перезапуск своего детища. Об этом пишет Variety.

Картер сделал откровенное замечание во время интервью на шоу "На побережье с Глорией Макаренко", посвященном 30-летию "Секретных материалов". Во время интервью Картер сказал: "Я только что разговаривал с молодым человеком, Райаном Куглером, который собирается переснимать "Секретные материалы" с разнообразным актерским составом. Так что ему придется много работать, потому что мы покрыли очень большую территорию".

Картер пошутил, что он с нетерпением ждет готовый сериал, чтобы посмотреть, что получится у коллеги.

"Я просто спросил его, каковы его идеи, и он рассказал мне, и я сказал: "Это хорошие идеи". Но его ждет тяжелая работа. Кастинг – это тяжелая работа. Монтаж – тяжелая работа. Все проблемы, с которыми я имел дело, станут его проблемами", — сказал Картер.

Кадр из сериала "Секретные материалы" Фото: Скриншот/Fox 5

Поскольку проект находится на очень ранней стадии, неизвестно, на какой платформе он будет транслироваться. Однако более чем вероятно, что он будет транслироваться на Hulu, а не на оригинальном телеканале "Секретных материалов" Fox, поскольку Fox и 20th TV больше не являются частью одной компании после приобретения Disney компании 21st Century Fox. К этому моменту в настоящее время именно на Hulu идет возрождение шоу Fox "Футурама".

"Секретные материалы" первоначально транслировались на канале Fox в 1993–2001 годах, а затем были возобновлены в сети еще на два сезона в 2016 и 2018 годах.

Куглер будет развивать проект в рамках своего пятилетнего общего соглашения с Walt Disney Television, частью которого является 20th TV. Среди его работ как продюсера — "Иуда и Черный Мессия" и "Космический джем: Новое наследие".

Титры "Секретных материалов"

Крис Картер рассказал в интервью, что создание "Секретных материалов" было сопряжено с трудностями. Когда он принес проект руководителям студии, то им категорически не понравилась Джиллиан Андерсон.

Студия хотела, чтобы на роль Скалли сыграл кто-то вроде Памелы Андерсон и спращивали Картера: "Где сексуальная привлекательность?".

"Хотя Джиллиан красива, она не соответствовала их представлениям о сексуальности. Во-первых, потому что они не поняли, чего я пытался добиться этим шоу. И она была неизвестной", — вспомнил Картер.

Кадр из сериала "Секретные материалы" Фото: Скриншот

Есть еще один фактор, который затруднит перезагрузку "Секретных материалов": теории заговора теперь стали нормой благодаря социальным сетям. В "Секретных материалах" Картера Малдер в исполнении Дэвида Духовны был криминальным исследователем и теоретиком заговора, верившим в сверхъестественное. Скалли в исполнении Джиллиан Андерсон была врачом и скептиком заговора.

"Все это заговор. Никто не знает, в чем правда. Сейчас это совершенно субъективно и относительно", — отметил Картер.

Будут ли Духовны и Андерсон участвовать в перезапуске "Секретных материалов" Куглера, пока неизвестно. Если они и появятся, то, скорей всего, это будет эпизодическая роль.

Ранее стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер фильма "Сенсация", которое рассказывает о скандально известном интервью принца Эндрю журналистке Эмили Мейтлис. Главную роль исполнила Джиллиан Андерсон.