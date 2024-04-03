Без Малдера і Скаллі: що відомо про перезавантаження культового серіалу "Секретні матеріали"

Новим серіалом займається Раян Куглер, режисер "Чорної пантери". А творець оригінального серіалу Кріс Картер сказав, що буде просто спостерігати.

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Культовий серіал "Секретні матеріали" ("The X-Files") перезапускають. Знімати старий серіал по-новому буде режисер і сценарист Раян Куглер. Куглер найвідоміший як автор сценарію і режисер двох фільмів "Чорна пантера" для Marvel, а також роботою над трьома фільмами "Крід" з Майклом Б. Джорданом. Творець оригінального серіалу Кріс Картер уже прокоментував перезапуск свого дітища. Про це пише Variety.

Картер зробив відверте зауваження під час інтерв'ю на шоу "На узбережжі з Глорією Макаренко", присвяченому 30-річчю "Секретних матеріалів". Під час інтерв'ю Картер сказав: "Я щойно розмовляв з молодою людиною, Раяном Куглером, який збирається перезнімати "Секретні матеріали" з різноманітним акторським складом. Тож йому доведеться багато працювати, тому що ми покрили дуже велику територію".

Картер пожартував, що він із нетерпінням чекає на готовий серіал, щоб подивитися, що вийде у колеги.

"Я просто запитав його, які його ідеї, і він розповів мені, і я сказав: "Це хороші ідеї". Але на нього чекає важка робота. Кастинг — це важка робота. Монтаж — важка робота. Усі проблеми, з якими я мав справу, стануть його проблемами", — сказав Картер.

Кадр із серіалу "Секретні матеріали" Фото: Скриншот/Fox 5

Оскільки проект перебуває на дуже ранній стадії, невідомо, на якій платформі його транслюватимуть. Однак більш ніж імовірно, що він транслюватиметься на Hulu, а не на оригінальному телеканалі "Секретних матеріалів" Fox, оскільки Fox і 20th TV більше не є частиною однієї компанії після придбання Disney компанії 21st Century Fox. До цього моменту наразі саме на Hulu триває відродження шоу Fox "Футурама".

"Секретні матеріали" спочатку транслювали на каналі Fox у 1993-2001 роках, а потім відновили в мережі ще на два сезони у 2016 і 2018 роках.

Куглер розвиватиме проєкт у рамках своєї п'ятирічної спільної угоди з Walt Disney Television, частиною якої є 20th TV. Серед його робіт як продюсера — "Юда і Чорний Месія" та "Космічний джем: Нова спадщина".

Титри "Секретних матеріалів"

Кріс Картер розповів в інтерв'ю, що створення "Секретних матеріалів" було пов'язане з труднощами. Коли він приніс проект керівникам студії, то їм категорично не сподобалася Джилліан Андерсон.

Студія хотіла, щоб на роль Скаллі зіграв хтось на кшталт Памели Андерсон і запитували Картера: "Де сексуальна привабливість?".

"Хоча Джилліан красива, вона не відповідала їхнім уявленням про сексуальність. По-перше, тому що вони не зрозуміли, чого я намагався домогтися цим шоу. І вона була невідомою", — згадав Картер.

Кадр із серіалу "Секретні матеріали" Фото: Скриншот

Є ще один фактор, який ускладнить перезавантаження "Секретних матеріалів": теорії змови тепер стали нормою завдяки соціальним мережам. У "Секретних матеріалах" Картера Малдер у виконанні Девіда Духовни був кримінальним дослідником і теоретиком змови, який вірив у надприродне. Скаллі у виконанні Джилліан Андерсон була лікарем і скептиком змови.

"Усе це змова. Ніхто не знає, у чому правда. Зараз це абсолютно суб'єктивно і відносно", — зазначив Картер.

Чи братимуть Духовни й Андерсон участь у перезапуску "Секретних матеріалів" Куглера, поки невідомо. Якщо вони і з'являться, то, найімовірніше, це буде епізодична роль.

Раніше стримінговий сервіс Netflix представив перший трейлер фільму "Сенсація", який розповідає про скандально відоме інтерв'ю принца Ендрю журналістці Емілі Мейтліс. Головну роль виконала Джилліан Андерсон.