Netflix показал первые кадры фильма о начале краха принца Эндрю (видео)

Фильм "Сецсация" расскажет об интервью принца Эндрю, которое разрушило его репутацию и нанесло серьезный удар по репутации королевской семьи. Главные роли в картине сыграли Билли Пайпер, Руфус Сьюэлл и Джиллиан Андерсон.

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Стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер фильма "Сенсация", которое рассказывает о скандально известном интервью принца Эндрю журналистке Эмили Мейтлис.

Главные роли в картине сыграли 55-летняя Джиллиан Андерсон и 56-летний Руфус Сьюэлл. Также в ленте зрители увидят 41-летнюю Билли Пайпер в образе Сэм Макалистер, продюсера Newsnigh, обеспечившей беседу журналистки и королевской особы.

В трейлере зрители услышат всего три слова от Эмили: "Ваше Королевское высочество". Она обращается к принцу прежде, чем начать интервью.

В основу фильма положена книга Саманты Макалистер "Сенсации", где она рассказала об интервью, разрушившем жизнь королевского отпрыска. В частности, в нем принц Эндрю рассказал о дружбе с бизнесменом-педофилом Джеффри Эпштейном, который был осужден и покончил жизнь самоубийством. Во время разговора Мейтлис обсудила заявления Вирджинии Джуффре о том, что ее трижды принуждали к сексу с Эндрю, когда ей было 17 лет, по приказу Эпштейна. Эндрю категорически все отвергал.

Обсуждение, в ходе которого Эндрю сделал ряд заявлений, в том числе настаивал на том, что он не мог быть с Джуффре во время предполагаемой встречи, потому что обедал в Pizza Express в Уокинге и что из-за состояния здоровья он не мог потеть, вызвало скандал и поставило в неловкое положение членов королевской семьи.

В целом картина показывает закулисье интервью с принцем Эндрю, и события, которые сопровождали его. Позже обозреватели сравнили эту беседу с автокатастрофой, а 20 ноября 2019 года Букингемсий дворец заявил, что принц Эндрю отстранен от государственных обязанностей "на обозримое будущее". В мае 2020 года было объявлено, что принц навсегда уходит со своих общественных должностей.

В январе 2022 года Виктории Джуффре разрешили подать иск против Эндрю в гражданский суд Нью-Йорка.

Несмотря на обещания бороться с исками и неоднократно заявлять о своей невиновности, принц согласился заплатить огромную сумму, чтобы урегулировать дело до того, как оно дойдет до присяжных.

По словам Сэм Макалистер, ей было очень сложно получить разрешение на это интервью.

"Моя работа заключалась в том, чтобы убедить людей действовать вопреки их интересам. Поэтому я потратила время, пытаясь заставить их сделать то, чего им, вероятно, не следовало делать. Я имела дело с дворцом уже год. И я думаю, что мне нравится в этом фильме… то, что я обычная женщина, оказавшаяся в необычной ситуации. И, конечно же, все видели это интервью. Но это 95%, которые были до этого", – вспоминала она.

Саманта призналась, что все началось годом ранее.

"В понедельник исполнилось 13 месяцев, когда я встретила принца Эндрю лицом к лицу с Эмили и Стюартом, а его дочь Беатрис сидела рядом с ним в Букингемском дворце… И только тогда, в один прекрасный день, я подумала, что это действительно может произойти. И во вторник утром они сказали да. И я, честно говоря, уронила телефон. Я не могла поверить, что они сказали "да"", – призналась Макаличтер.

Netflilx описывает фильм следующим образом:

"Внутренний путь женщин, которые прорвались через истеблишмент Букингемского дворца, чтобы получить сенсацию десятилетия, которая привела к катастрофическому падению "любимого сына" королевы. От преодоления вето Дворца до проникновения в ближайшее окружение принца Эндрю, переговоров с высокими ставками и напряженных репетиций – до самого потрясающего интервью".

Премьера фильма запланирована на 5 апреля.

Ранее Фокус писал, что в открытых "файлах Эпштейна" упоминаются принц Эндрю, Дональд Трамп и даже Стивен Хокинг.