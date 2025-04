"Буде дійсно страшно": режисер "Грішників" знімає перезапуск "Секретних матеріалів" (відео)

Роботу над перезапуском культового серіалу "Секретні матеріали" ("The X-Files") підтвердив Раян Куглер — режисер бойовика "Грішники", який нещодавно вийшов в український прокат, і двох фільмів "Чорна пантера" для Marvel.

Про це режисер повідомив на присвяченому його новому фільму подкасті Last Podcast On The Left, який вийшов на YouTube 16 квітня.

Раян Куглер розповів про роботу над перезапуском "Секретних матеріалів". На відео з 27:30.

Куглер повідомив, що працює над "The X-Files" — і це буде його наступна прем'єра після "Грішників".

"Я довгий час був у захваті від цього, і я хочу до цього повернутися. Деякі з епізодів, якщо ми зробимо нашу роботу правильно, будуть дійсно страшними", — пообіцяв режисер.

Ведучий запитав, чи розмовляв Куглер із виконавицею однієї з головних ролей культового серіалу — агентки ФБР, судово-медичної експертки Дани Скаллі — Джилліан Андерсен, яка зараз знімається в картині "Трон: Арес".

"Я говорю з великою Джилліан Андерсон, так. Вона неймовірна. Не можу дочекатися, щоб побачити її у "Троні". Коли я говорив із нею, вона завершувала цей проєкт. Ми справді спробуємо зробити щось чудове для справжніх фанатів "Секретних матеріалів", — сказав Куглер.

Перезапуск "Секретних матеріалів": що відомо

Про те, що Раян Куглер працюватиме над перезавантаженням серіалу "Секретні матеріали", видання Variety повідомляло у квітні 2024 року. Творець оригінального серіалу Кріс Картер зазначив, що буде лише спостерігати за виробництвом і з нетерпінням чекає на результат роботи молодого колеги.

Оригінальні "Секретні матеріали" транслювалися на телеканалі Fox, проте журналісти зазначають, що новий проєкт, найімовірніше, вийде на стимінговій платформі Hulu. Наразі достеменно невідомо, чи візьмуть участь у перезапуску виконавці головних ролей — агентів Фокса Малдера та Дани Скаллі — Девід Духовни та Джилліан Андерсон.

