Эмма Уотсон продемонстрировала стильный весенний образ (фото)

Звезда цикла фильмов о Гарри Поттере посетила fashion-событие в Италии. Она показала, как носить светлый тренч весной.

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33-летняя британская актриса Эмма Уотсон посетила Миланскую неделю моды 2024. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Гарри Поттера" появилась на публике в бежевом тренче и светло-голубых джинсах. Уотсон дополнила почти весенний образ фиолетовым джемпером, чтобы добавить яркости, и обула темно-синие кроссовки.

Волосы британской знаменитости были распущены. Она добавила к образу солнцезащитные очки. Также Эмма носила маленькую черную сумочку Prada и сделала легкий макияж.

Эмма Уотсон Фото: Getty Images

Последний фильм звезды экрана "Маленькие женщины" вышел в 2019 году.

Несмотря на перерыв в съемках фильмов, она рекламирует продукцию Prada, а также получила степень магистра творчества в Оксфордском университете, где написала пьесу.

Эмма Уотсон Фото: Getty Images

Недавно знаменитость также объединила усилия со своим братом Алексом, чтобы создать бизнес под названием Renais по изготовлению джина из переработанного винограда с виноградников, в частности, винограда их отца Криса во Франции.

Большую часть своего детства актриса провела в Оксфордшире, живя там со своей матерью Жаклин с пятилетнего возраста и посещая городские школы.

Напомним, Эмма Уотсон с братом посетила Уимблдон.

Также Фокус писал о появлении Эммы Уотсон на церемонии поступления в Оскфорд.