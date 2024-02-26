Мел Гибсон мог сыграть главную роль в "Списке Шиндлера"

Также на роль Оскара Шиндлера рассматривались Кевин Костнер и актер Джек Томпсон. В итоге, как известно, главную роль исполнил Лиам Нисон.

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Мел Гибсон "был заинтересован" в главной роли в "Списке Шиндлера". Иронично, но спустя 14 лет актер оказался в центре антисемитского скандала. Об этом пишет Daily Mail.

Драма Стивена Спилберга о Холокосте "Список Шиндлера", вышла в 1993 году. Главную роль исполнил Лиам Нисон, который был номинирован на "Оскар". Но оказалось, что роль Оскара Шиндлера, немецкого бизнесмена и члена НСДАП, могли исполнить и другие актеры.

По иронии судьбы, Мел Гибсон вошел в короткий список звезд первой величины, "заинтересованных" в роли Оскара Шиндлера.

"Всплыло имя Мела Гибсона . Ему было интересно. Его агент выдвинул его. Но этого не должно было случиться. Стивен хотел, чтобы на эту роль сыграла некинозвезда", — рассказал соучредитель CAA Майкл Овитц в устной истории, посвященной 30-летнему юбилею фильма.

Трейлер фильма "Список Шиндлера"

И хотя 77-летний режиссер отказался раскрыть, кто претендовал на роль немецкого промышленника, который спас более тысячи евреев, наняв их на свою фабрику, Лиам Нисон проболтался.

"Я слышал имя Харрисона Форда, Кевина Костнера. Австралийский актер Джек Томпсон", — вспомнил 71-летний ирландец.

В итоге Лиам получил свою единственную номинацию на "Оскар" за роль Шиндлера, но проиграл премию "Оскар" звезде "Филадельфии" Тому Хэнксу.

Сам Стивен Спилберг получил два свои первые "Оскара" за режиссуру и продюсирование "Списка Шиндлера" и говорил, что это "лучший фильм", который он когда-либо снимал.

Классика кинематографа с бюджетом в 22 миллиона долларов, основанная на романе Томаса Кенилли 1982 года "Ковчег Шиндлера", выиграла в общей сложности семь "Оскаров" и собрала в мировом прокате 322,2 миллиона долларов.

Два года спустя Мел сыграл эпизодическую роль, не указанную в титрах, в сверхъестественной комедии "Каспер" студии Universal Pictures 1995 года, исполнительным продюсером которой был Спилберг.

68-летний Гибсон, родившийся в Нью-Йорке и выросший в Австралии, запятнал свой имидж кинозвезды во время ареста за вождение в нетрезвом состоянии в 2006 году , когда он сказал заместителю шерифа Джеймсу Ми: "Чертовы евреи… евреи несут ответственность за все войны в мире. Ты еврей?".

На следующий день после ареста Гибсон поступил в реабилитационный центр и расстался со своей 26-летней женой, Робин Мур, и ее последующее соглашение о разводе на сумму 400 миллионов долларов в 2011 году было самым высоким в истории Голливуда.

Мел Гибсон Фото: Getty Images

Также он оказался в центре скандала после того, как его обвинили в избиении его подруги Оксаны Григорьевой.

Напомним, недавно Мел Гибсон появился в роли менеджера отеля Кормака О'Коннора в трехсерийном сериале-приквеле "Континенталь" из вселенной Джона Уика.