Мел Гібсон міг зіграти головну роль у "Списку Шиндлера"

Також на роль Оскара Шиндлера розглядалися Кевін Костнер і актор Джек Томпсон. У підсумку, як відомо, головну роль виконав Ліам Нісон.

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Мел Гібсон "був зацікавлений" у головній ролі в "Списку Шиндлера". Іронічно, але через 14 років актор опинився в центрі антисемітського скандалу. Про це пише Daily Mail.

Драма Стівена Спілберга про Голокост "Список Шиндлера", вийшла 1993 року. Головну роль виконав Ліам Нісон, який був номінований на "Оскар". Але виявилося, що роль Оскара Шиндлера, німецького бізнесмена і члена НСДАП, могли виконати й інші актори.

За іронією долі, Мел Гібсон увійшов до короткого списку зірок першої величини, "зацікавлених" у ролі Оскара Шиндлера.

"Спливло ім'я Мела Гібсона. Йому було цікаво. Його агент висунув його. Але цього не мало статися. Стівен хотів, щоб на цю роль зіграла некінозірка", — розповів співзасновник CAA Майкл Овітц в усній історії, присвяченій 30-річному ювілею фільму.

Трейлер фільму "Список Шиндлера"

І хоча 77-річний режисер відмовився розкрити, хто претендував на роль німецького промисловця, який врятував понад тисячу євреїв, найнявши їх на свою фабрику, Ліам Нісон пробовкмачив.

"Я чув ім'я Гаррісона Форда, Кевіна Костнера. Австралійський актор Джек Томпсон", — згадав 71-річний ірландець.

У підсумку Ліам отримав свою єдину номінацію на "Оскар" за роль Шиндлера, але програв премію "Оскар" зірці "Філадельфії" Тому Генксу.

Сам Стівен Спілберг отримав два свої перші "Оскари" за режисуру і продюсування "Списку Шиндлера" і говорив, що це "найкращий фільм", який він коли-небудь знімав.

Класика кінематографа з бюджетом у 22 мільйони доларів, заснована на романі Томаса Кеніллі 1982 року "Ковчег Шиндлера", виграла загалом сім "Оскарів" і зібрала у світовому прокаті 322,2 мільйона доларів.

Два роки потому Мел зіграв епізодичну роль, не зазначену в титрах, у надприродній комедії "Каспер" студії Universal Pictures 1995 року, виконавчим продюсером якої був Спілберг.

68-річний Гібсон, який народився в Нью-Йорку і виріс в Австралії, заплямував свій імідж кінозірки під час арешту за водіння в нетверезому стані в 2006 році, коли він сказав заступнику шерифа Джеймсу Мі: "Чорти б його побрали, євреї... євреї несуть відповідальність за всі війни у світі. Ти єврей?".

Наступного дня після арешту Гібсон вступив до реабілітаційного центру і розлучився зі своєю 26-річною дружиною, Робін Мур, і її подальша угода про розлучення на суму 400 мільйонів доларів у 2011 році була найвищою в історії Голлівуду.

Мел Гібсон Фото: Getty Images

Також він опинився в центрі скандалу після того, як його звинуватили в побитті його подруги Оксани Григор'євої.

Нагадаємо, нещодавно Мел Гібсон з'явився в ролі менеджера готелю Кормака О'Коннора в трисерійному серіалі-приквелі "Континенталь" зі всесвіту Джона Віка.