Педро Паскаль признался, что напился, во время речи на SAG Awards 2024 (видео)
Актер чилийского происхождения забрал одну из наград на церемонии вручения. Его отметили за роль в сериале "Последние из нас".
48-летний американский актер Педро Паскаль забрал одну из статуэток на 30-й церемонии награждения премией SAG Awards 2024. Произнося речь, он насмешил публику, признавшись, что перед этим много выпил алкоголя.
Актер чилийского происхождения победил в номинации "Лучший актер в драматическом сериале" (в картине "Последние из нас"). Получая статуэтку, Паскаль признался, что немного пьян и сейчас его охватывает паническая атака.Важно
Педро опередил трех актеров "Наследников", включая Кирана Калкина, Брайана Кокса и Мэттью Макфедьена, и Билли Крудапа из "Утреннего шоу".
Паскаль, который пил текилу, очень удивился результатом, поскольку сказал: "Это неправильно по нескольким причинам. Я немного пьян. Я думал, что могу напиться".
"Я делаю из себя дурака, но большое вам спасибо за это! Я в профсоюзе с 1999 года, поэтому это невероятная честь", — продолжил он. "Ко всем номинантам, сейчас я не могу вспомнить ни одного из ваших имен".
Американский актер сдерживал слезы, благодаря семью, но быстро завершил свою "пьяную" речь, пошутив: "У меня случится панический приступ, и я уйду".
После победы Педро признался, что практически не помнит своей речи на сцене.
Паскаль собирается повторить свою роль во втором сезоне "Последних из нас", производство которого запланировано на 2024 год.
Напомним, Педро Паскаль признался, что фанаты тыкали ему в глаза после "Игры престолов".
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