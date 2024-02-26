Актриса Джоэли Ричардсон дала откровенное интервью о смерти сестры и одиночестве

Джоэли – дочь известной актрисы Ванессы Редгрейв. Ее сестра, актриса Наташа Ричардсон, погибла в 2009 году.

Related video

Актриса Джоэли Ричардсон, звезда сериалов "Тюдоры" и "Песочный человек", дала откровенное интервью, рассказав о том, как переживала смерть сестры, Наташи Ричардсон и о том, как осталась одна в 59 лет. Джоэли – дочь известной актрисы Ванессы Редгрейв, которая два года назад получила награду из рук принца Уильяма. Об этом пишет Tatler.

Джоэли Ричардсон, сыгравшая в фильмах "Патриот", "Король Ральф", "Девушка с татуировкой дракона" и многих других, призналась, что изо всех сил пыталась найти агента после возвращения в Великобританию после смерти своей сестры Наташи, и рассказала, что снова одинока в возрасте 59 лет после череды разочарований.

Джоэли Ричардсон для Tatler

Сестра Джоэли умерла в марте 2009 года. Актриса Наташа Ричардсон трагически погибла в 45 лет, получив тяжелую травму на горнолыжном склоне в Канаде. Ее муж Лиам Нисон больше так и не женился. У пары есть двое детей – Майкл и Дэниел.

Ванесса Редгрейв, Наташа Ричардсон, Джоэли Ричардсон и Франко Неро Фото: Getty Images

После этой новости Джоэли предпочла театр телевидению, отчасти из-за того, что была ближе к своим племянникам.

"С точки зрения карьеры это был неразумный выбор — переходить от основного телевидения к участию в каком-то внебродвейском театре, но это было то, чем я больше всего хотела заниматься тогда", — призналась актриса.

Через несколько лет она решила вернуться в Англию, и долго не могла найти агента.

Джоэли Ричардсон

"Прорваться на английский рынок было… иронично, потому что многие компании американские, но это было очень сложно. Я сыграла множество более мелких ролей, чтобы продолжать работать, потому что мне больше не хотелось находиться вдали от дома и близких месяцами подряд", — призналась она.

Звезда "Тюдоров" рассказала, что сейчас, в 59 лет, осталась одна.

"Я никогда не говорю о своей личной жизни, так что могло создаться впечатление, что ее нет. У меня было красочное и полное приключений время. Но после своего первого брака, я так и не вышла замуж. Мне предлагали, но это мне никогда не казалось правильным. Я встречалась с кем-то последние несколько лет, но прошлым летом мы расстались", — сказала актриса.

Джоэли Ричардсон

В 2020 году она встречалась с владельцем Evening Standard Евгением Лебедевым, также у нее есть 31-летняя дочь Дейзи от ее бывшего мужа Тима Бевана.

Джоэли и Наташа – дочери известной британской актрисы Ванессы Редгрейв и покойного режиссера Тони Ричардсона.

Напомним, ранее Фокус писал о актерских династиях Голливуда. Родоначальником династии Редгрейв были актеры немых фильмов Рой Редгрейв и Дейзи Скудамор. Майкл Редгрейв получил рыцарское звание, был номинирован на "Оскар" и BAFTA, снимался у Хичкока, а его игру на сцене критики называли "величайшей".