Избегайте любой ценой: эксперты назвали самую вредную выпечку для вашего здоровья

Выпечка включает в себя широкий спектр разнообразных угощений: от хлеба и булочек до печенья и тортов. Хотя многие хлебобулочные изделия можно употреблять в умеренных количествах даже в рамках сбалансированной диеты, есть некоторые виды, которые следует навсегда исключить из своего рациона.

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Потенциально вредная выпечка часто содержит большое количество рафинированного сахара, насыщенных жиров и других обработанных ингредиентов. Все эти ингредиенты при чрезмерном употреблении могут способствовать возникновению различных проблем со здоровьем, среди которых ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и повышенный риск развития диабета.

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Диетолог Лиза Ричардс и доктор медицинских наук Джесси Федер рассказали о двух хлебобулочных изделиях, которые могут нанести вред вашему здоровью.

Торты

Фото: Freepik

Бисквитные, шоколадные, с различной начинкой и кремом… Торты часто попадают в категорию хлебобулочных изделий, чрезмерное употребление которых может иметь негативные последствия для здоровья. Эти восхитительные лакомства обычно содержат большое количество рафинированного сахара, вредных жиров и просто огромное количество калорий.

"Кондитерские торты вызывают воспалительные процессы и вредны для здоровья кишечника из-за высокого содержания сахара и рафинированной муки. Эти ингредиенты способствуют быстрому повышению уровня сахара в крови, вызывая выброс инсулина и потенциально вызывая хроническое воспаление", — говорит Ричардс.

Фото: Freepik

"Несбалансированный кишечный микробиом, возникающий в результате диеты с высоким содержанием сладких и обработанных пищевых продуктов, может привести к желудочно-кишечным проблемам и дальнейшему воспалению. Трансжиры, часто встречающиеся в кондитерских изделиях, могут усугубить воспаление и отрицательно влиять на целостность слизистой оболочки кишечника", — говорит Ричардс.

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Безусловно, вы можете съесть кусочек на свой день рождения или другой праздник, однако чрезмерно увлекаться данным видом выпечки не стоит.

"В целом, регулярное употребление кондитерских изделий может нарушить здоровье кишечника, способствовать воспалению и увеличить риск различных проблем со здоровьем", — отмечает диетолог.

Печенье

Фото: Freepik

Многие магазинные виды печенья содержат рафинированный сахар, вредные жиры и часто не имеют существенной пищевой ценности. Регулярное употребление такого печенья может способствовать увеличению веса, поскольку оно часто калорийно. Оно часто содержит усилители вкуса и различные сладкие наполнители, что может привести к перееданию.

Федер говорит, что в печенье "обычно много жиров, сахара и калорий. А большое количество калорий в этих продуктах может со временем привести к нежелательному увеличению жира".

Хотя время от времени наслаждаться печеньем может быть восхитительным удовольствием, умеренность и выбор домашних вариантов с более здоровыми ингредиентами могут помочь найти баланс между удовлетворением потребностей сладкоежек и поддержанием хорошего самочувствия и здоровья.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.