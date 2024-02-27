Супермодель Миранда Керр стала матерью в четвертый раз

Малыша назвали Пьером. Отец ребенка – генеральный директор Snapchat Эван Шпигель.

Related video

Супермодель Миранда Керр родила четвертого ребенка. Миранда и ее муж, генеральный директор Snapchat Эван Шпигель, назвали малыша Пьером. У супермодели также есть ребенок от актера Орландо Блума. Об этом пишет Daily Mail.

Австралийская модель Миранда Керр стала матерью в четвертый раз. Керр родила сына от своего второго мужа, миллиардера Эвана Шпигеля. У пары, которая сыграла свадьбу в 2017 году, уже есть два сына – Харт и Майлз.

Также у Миранды есть старший, 13-летний сын Флинн от актера Орландо Блума, за которым она была замужем с 2010 по 2013 гг.

Миранда Керр

40-летняя основательница Kora Organics сообщила, что Пьер появился на свет 18 февраля и опубликовала сообщение в соцсетях.

"Мы очень рады появлению нашего маленького солнечного лучика, Пьера Керра Шпигеля. Мы очень рады приветствовать нашего четвертого сына в нашей семье. Чувствую себя очень счастливой", — поделилась она в заявлении, опубликованном в ее Snapchat.

40-летняя супермодель поделилась изображением синего детского одеяла с вышитым именем ее новорожденного сына, а также очаровательной парой желтых вязаных детских пинеток.

Выбор Мирандой и Эваном имени для своего новорожденного сына вполне может быть трогательной данью памяти любимому дедушке модели Питеру, который скончался в феврале 2021 года после борьбы с раком.

В интервью Миранда охарактеризовала своего дедушку как "скалу" семьи, добавив в искреннем заявлении, что "его дух будет продолжать жить в нашей семье и во всех тех, кого он любил".

О том, что она ждет ребенка, Миранда сообщила полгода назад, поделившись радостной новостью в сообщении в социальной сети 1 сентября.

В недавнем интервью она шутила, что сразу поняла, что беременна, когда ей захотелось апельсинов и лимонной воды.

Миранда Керр и Эван Шпигель

"С одним из мальчиков мне хотелось яблок, с другим — замороженного йогурта, а теперь мне хочется апельсинов. Следующий раз мне наверное захочется гамбургеров", — шутила она.

Два года назад она рассказывала, что хочет еще детей с Эваном.

"Мне просто нравится быть матерью, и я всегда хотела троих мальчиков, поэтому мне очень повезло, что у меня трое здоровых мальчиков. И я открыта для новой беременности, так что посмотрим, что решит бог", — сказала она.

В интервью, которое сопровождало потрясающую фотосессию для обложки, на которой Миранда и Эван позируют вместе, суперзвезда подиума также откровенно рассказала о том, как изменилось ее тело после беременности.

"Я до сих пор не чувствую, что вернулась туда, где была до появления детей. Но меня это устраивает. Мое тело другое, оно изменилось, и я принимаю это", — говорила супермодель.

Напомним, ранее Миранда появлялась на светском мероприятии с мужем, и принесла с собой свою еду.