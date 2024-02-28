Ким Кардашьян похвасталась экстремально тонкой талией в дизайнерском корсете (фото)

Звезда реалити-шоу примерила дизайнерский корсет от Mugler. За тонкую талию ее уже раскритиковали пользователи.

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Не успели в сети обсудить фигуру Ани Тейлор-Джой в корсете, обвинив ее в популяризации нездоровой худобы, как эстафету подхватила Ким Кардашьян. Она примерила корсет от Mugler, продемонстрировав очень тонкую талию. Фотографиями звезда Instagram традиционно поделилась у себя на странице.

43-летняя многодетная мать и бизнесвумен, которая убедила Оливию Пирсон прорекламировать ее бикини Skims, сама стала моделью известного модного дома.

Она позирует в комнате, обставленной мебелью и произведениями искусства в стиле Людовика XIV Это дополняло идею, что боди было вдохновлено нижним бельем, которое женщины XVIII века носили под юбками-кольцами. На ее лице – минимальный макияж, волосы гладко зачесаны и собраны в пучок, а ногти покрыты лаком нейтрального цвета.

Ким позирует в соответствующей атмосфере Фото: Instagram/kimkardashian

Дизайнер Тьерри Мюглер известен созданием элитных облегающих образов, вдохновленных корсетами. Похожий фасон он использовал для создания футуристических костюмов для Бейонсе во время ее мирового турне Renaissance. Главный акцент модельер делает на талии, чтобы еще больше подчеркнуть пышные бедра моделей.

Тонкая талия Ким – заслуга плотно затянутого корсета Фото: Instagram/kimkardashian

В комментариях пользователи отмечают, что Ким перестаралась с утяжкой корсета, и интересуются, не больно ли ей.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян выставила на продажу грязную сумку за $70 тысяч и купила себе пикап Tesla Cybertruck.