Кім Кардаш'ян похвалилася екстремально тонкою талією в дизайнерському корсеті (фото)

Зірка реаліті-шоу приміряла дизайнерський корсет від Mugler. За тонку талію її вже розкритикували користувачі.

Related video

Не встигли в мережі обговорити фігуру Ані Тейлор-Джой у корсеті, звинувативши її в популяризації нездорової худорлявості, як естафету підхопила Кім Кардаш'ян. Вона приміряла корсет від Mugler, продемонструвавши дуже тонку талію. Фотографіями зірка Instagram традиційно поділилася у себе на сторінці.

43-річна багатодітна мати і бізнесвумен, яка переконала Олівію Пірсон прорекламувати її бікіні Skims, сама стала моделлю відомого модного дому.

Вона позує в кімнаті, обставленій меблями і витворами мистецтва в стилі Людовика XIV Це доповнювало ідею, що боді було натхненне спідньою білизною, яку жінки XVIII століття носили під спідницями-кільцями. На її обличчі — мінімальний макіяж, волосся гладко зачесане і зібране в пучок, а нігті покриті лаком нейтрального кольору.

Кім позує у відповідній атмосфері Фото: Instagram/kimkardashian

Дизайнер Тьєррі Мюглер відомий створенням елітних обтислих образів, натхнених корсетами. Схожий фасон він використав для створення футуристичних костюмів для Бейонсе під час її світового турне Renaissance. Головний акцент модельєр робить на талії, щоб ще більше підкреслити пишні стегна моделей.

Тонка талія Кім — заслуга щільно затягнутого корсета Фото: Instagram/kimkardashian

У коментарях користувачі зазначають, що Кім перестаралася з утяжкою корсета, і цікавляться, чи не боляче їй.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян виставила на продаж брудну сумку за $70 тисяч і купила собі пікап Tesla Cybertruck.