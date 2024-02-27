Аня Тейлор-Джой опублікувала фото топлес у корсеті та нарвалася на критику

Актриса показала фанатам, як готувалася до перм'єри "Дюна: Частина друга" в Нью-Йорку. Вона розкрила секрет своєї дуже тонкої талії, після чого її звинуватили в тому, що це не є красивим і подає поганий приклад.

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27-річна американо-британська акторка Аня Тейлор-Джой нарвалася на критику після того, як розмістила в себе на сторінці в Instagram чорно-біле фото топлес у корсеті з дуже тонкою талією та загалом худою фігурою.

Аня Тейлор-Джой демонструє екстремально тонку талію Фото: anyataylorjoy/instagram

Підписники зірки тут же почали писати обурені коментарі.

"Невже ми не можемо нормалізувати голодування?", "Ви розумієте, наскільки корсети шкідливі для жіночого здоров'я, і їх не слід пропагувати?", "Аня, я люблю тебе, але це має такий неправильний вигляд", "З твоїми ребрами все гаразд? Ти можеш дихати?", "Грубо. Очікував від тебе більшого, якщо чесно. Худорлявість — це не шик", "Це зовсім не здоровий вигляд для жінок", "Нічим пишатися, подає поганий приклад молодим дівчатам", — пишуть вони.

Останніми роками популярність корсетів різко зросла після того, як зірки захоплювалися їхньою здатністю зменшувати талію. Тепер їхня наявність є мало не обов'язковою вимогою серед деяких знаменитостей. Але лікарі та історики застерігають від цієї тенденції, стверджуючи, що обмеження талії може позначитися на багатьох аспектах тіла.

Крім фото в корсеті, Аня поділилася знімком в ефектному вбранні Maison Margiela з паризької колекції SS24 Haute Couture креативного директора Джона Гальяно. Воно мало облягаючу золоту комбінацію внизу і чорну сукню з прозорого тюлю поверх нього. У цьому образі вона з'явилася на прем'єрі "Дюни: Частина друга" в Нью-Йорку.

Актриса на прем'єрі в Нью-Йорку Фото: anyataylorjoy/instagram

Тейлор-Джой приєдналася до решти акторів фільму, включно з Сухейлою Якуб, Зендаєю, Тімоті Шаламе, Вільньов, Остіном Батлером, Ребеккою Фергюсон, Джошем Броліном, Флоренс П'ю і Леа Сейду.

Кого саме зіграла Аня, поки що не розголошується, однак це — не другорядний персонаж.

У світовий прокат картина виходить 1 березня. "Дюна: Частина 2" вже заробила неймовірні 97% зі 112 рецензій на Rotten Tomatoes.

Раніше Фокусписав, що Аня Тейлор-Джой з'явилася на червоній доріжці в образі черниці.