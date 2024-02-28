Джордж и Амаль Клуни переехали из своего поместья после наводнения (фото)

Звездные супруги даже не имеют доступа к садам под водой в своем особняке в Великобритании. Сейчас они поселились на юге Франции.

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62-летний американский актер Джордж Клуни и его жена Амаль, 46, переехали из своего поместья в Оксфордшире за 15 млн фунтов стерлингов после наводнения. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что звездная семья окончательно перебралась на юг Франции.

Соседи, которые живут неподалеку от британского поместья голливудской звезды в графстве Беркшир на берегу Темзы, говорят, что не видели актера и его жену месяцами.

Джордж и Амаль Клуни Фото: Getty Images

Имение супругов пострадало от проливного дождя, который прошел в Великобритании, а сад на заднем дворе затопило дважды за последние 13 месяцев, когда река вышла из берегов.

Считается, что голливудский актер с возлюбленной и двумя их детьми, Эллой и Александром, перебрались во французский особняк Domaine Le Canadel.

Имение Джорджа Клуни в Великобритании пострадало от наводнения

"Мы не видели их несколько месяцев. Но вы не можете винить его, потому что погода была ужасной, и вся местность сильно пострадала от наводнения, особенно его дом", — рассказывает соседка голливудского актера.

Предупреждения о наводнении остаются в силе, а уровень Темзы, протекающей мимо усадьбы XVII века, составляет 12 футов, что почти вдвое выше, чем обычно.

Напомним, в чем секрет крепкого брака Джорджа и Амаль Клуни.

Также Фокус писал о пополнении в семье Джорджа и Амаль Клуни.