"У меня нет возраста": Мадонна снялась в новой рекламе и ответила своим критикам (видео)

Недавно знаменитость подверглась критике из-за ее возраста. В рекламе показано, что сейчас она выглядит гораздо моложе.

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65-летняя американская певица, танцовщица и продюсер Мадонна выглядела очень яркой и молодой в новой рекламе бразильского банка Itaú, сообщает Еxpress.

Королева поп-музыки представила образец шика. Суперзвезда надела короткую кожаную юбку с длинным черным шлейфом, кожаный корсет и длинные перчатки. На ногах у нее были необычные сапоги на высоких каблуках. Образ знаменитость дополнила роскошным жемчужным ожерельем в стиле барокко. В Клипе она изящно поднималась по королевской лестнице во Дворце Гарнье в Париже.

На видео видно, что кожа Мадонны сияет, ее распущенные светлые волосы излучают красоту, бросая вызов течению времени.

"Это видео было создано, чтобы поблагодарить моих бразильских поклонников за их любовь и преданность. Это было бы невозможно без неустанной поддержки банка Itau и моей команды", — написала Мадонна.

Кроме этого, она ответила своим критикам-эйджистам: "Они называют меня королевой поп-музыки. Я знаю, что это комплимент, но монархия осталась в прошлом".

Обращаясь к критикам, певица добавила: "Это не так. У меня нет возраста. Я всех возрастов. Считайте мои достижения, а не количество лет, которые я прожила на этой планете. Я всегда изобретаю себя заново, чтобы продолжать оставаться собой".

Напомним, 20 февраля сообщалось, что Мадонна упала на сцене со стула во время концерта. Попав в неприятную ситуацию, Мадолнна профессионально "погасила" ее.