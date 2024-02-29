Остин Батлер рассказал, как готовился к роли в "Дюне" и встречался со Стингом

В "Дюне" Батлер сыграл злодея Фейд-Раута Харконнена. И по его словам, был поражен своим гримом.

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Остин Батлер признался, что был поражен своим гримом для фильма "Дюна: Часть вторая". И перед съемками встречался со Стингом, первым исполнителем Фейд-Раута Харконнена. Об этом пишет Daily Mail.

32-летний Батлер сказал, что это было "дико", когда он впервые увидел себя в гриме в эпизоде ​​"Поздней ночи с Сетом Мейерсом" на канале NBC в среду.

"В первый раз я увидел себя в гриме во время пресс-тура "Элвиса", а мы были в Лондоне, и я взял перерыв в поездках. Они привели меня в номер отеля и сделали со мной то же самое. Я побывал в совершенно другом мире и подумал: "Я ничего об этом не знаю. Это будет дико". Затем, как только я осмыслил это, это стало самым веселым занятием, которое со мной приключалось", — добавил он.

Остин Батлер сказал, что путешествовать по миру, представляя фильм "Дюна: Часть вторая", было очень здорово. И признался, что это была его мечта.

Остин Батлер в роли Фейд-Раута Харконнена Фото: Warner Bros.

"Я бы занимался, чем угодно, пусть даже кейтерингом в этом фильме. Мне безумно понравилась первая часть", — сказал Остин.

Сет сказал, что слышал, что Остин не проходил прослушивание для фильма, но пил кофе с 56-летним режиссером Дени Вильневом. Остин сказал, что, идя на встречу, он не знал, получит ли он роль.

Трейлер фильма "Дюна: Часть вторая"

"Я действительно не знал. "Элвис" тогда еще не вышел. Я знал, что Баз Лурманн показал ему несколько сцен", — признался Остин, отметив, что ему Дени Вильнев позвонил ему через три дня.

По его словам, он видел первый фильм "Дюна" 1984 года, снятый Дэвидом Линчем. В нем роль Фейд-Раута Харконнена исполнил Стинг.

Трейлер фильма "Дюна" 1984 года

И актеру удалось встретиться с певцом на премьере в Нью-Йорке.

"Это было так сюрреалистично. …Я был под впечатлением", — сказал Остин о встрече со Стингом, признавшись, что Стинг был "очень милым и жизнерадостным".

"Он сказал, что у него все еще есть гульфик от оригинального костюма, так что после химчистки он может мне дать его поносить", — пошутил Батлер.

Стинг в роли Фейд-Раута Харконнена Фото: IMDB

Напомним, роман покойного писателя-фантаста Фрэнка Герберта "Дюна" 1965 года является самым продаваемым научно-фантастическим романом всех времен.

В "Дюне" Дени Вильнева главные роли исполнили Тимоти Шаламе и Зендая. А до выхода на экраны второй части никто не знал, что крохотную роль исполнила Аня Тейлор-Джой.

Ранее Фокус писал, как прошла премьера "Дюны: Часть вторая" в Киеве.