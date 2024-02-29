Как помочь организму справиться с простудой и быстро восстановиться, — диетолог

Болеть — это нормально, потому что болезни тренируют нашу иммунную систему. В ходе эволюции человечество познакомилось с массой вирусов, бактерий, грибов и благодаря адаптации иммунной системы, ее укреплению, дожило до 21 века. Эксклюзивно для Фокуса диетолог Анна Безик рассказывает о том, как питаться, чтобы быстрее выздороветь и восстановиться.

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Ежедневно человек сталкивается с множеством вирусов и инфекций: транспорт, воздух, еда, офис, школа, садик, больница, магазин. И это неизбежно, ведь мы не стерильны ни снаружи, ни внутри, и не стоит к этому стремиться. Поєтому болеть — это естественно, и это случается с каждым, но важно знать, как себе помочь, чтобы не иметь осложнений и быстро встать на ноги. Главное не гасить болезни антибиотиками, а помочь ему справиться как можно быстрее и сделать это без агрессивных вмешательств. Как это сделать, Фокусу рассказала диетолог-нутрициолог Анна Безык.

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Как питаться во время болезни

Фото: Freepik

Самочувствие во время острой фазы простуды и гриппа трудно назвать удовлетворительным: лихорадка, слабость, ломота в теле, насморк. Здесь не до еды, но на самом деле, все индивидуально, поэтому важно прислушиваться к своему организму и учитывать рекомендации специалистов.

"При остром состоянии важно пить, а не есть. Но если аппетит есть, то едим что-то легкое: супы (бульоны на основе костей), фрукты, овощи, каши. Костный бульон — это аминокислоты, которые обволакивают слизистые ротовой полости и кишечника, укрепляя их. По количеству приемов пищи следует ориентироваться на самочувствие: взрослым можно есть 3-4 раза в сутки, детям — 5-7, однако есть надо небольшими порциями", — говорит Анна Безык.

Во время болезни важно следить за количеством жидкости, которую вы пьете в течение дня, чтобы избежать обезвоживания. Это может быть теплая вода (можно добавить в нее лимон, лайм, или другие цитрусовые), травяной или зеленый чай, компот без сахара.

Диетолог рекомендует взрослым выпивать в течение суток 25-30 мл воды на 1 кг веса, при этом туалет должен быть каждые 2 часа. Детям нужно давать по 30 мл, каждые 30 минут, а если они уже могут пить самостоятельно, то:

с 6 месяцев до года — до 500 мл;

2-3 года до 800 мл;

4-12 лет — до 2 литров.

Во время болезни не нужно обременять организм тяжелой и жирной пищей, ведь он должен бороться с возбудителями болезни, а не бросать все усилия на переваривание пищи. Есть продукты, которые следует исключить из своего рациона на период острой фазы болезни и восстановления.

Какие продукты исключить?

Фото: Freepik

Все, что содержит дрожжи и рафинированный сахар (выпечка, конфеты, пакетированные соки и т.д.);

Переработанную молочку;

"Желательно на время болезни вообще исключить всю молочную продукцию, кроме сливочного масла или ГХИ", — советует диетолог.

Каши быстрого приготовления, сдобу, выпечку, уменьшить количество глютена;

Рафинированные масла и переработанные продукты (колбасы, хамон, консервы и т.д.);

Алкоголь;

Жареное мясо;

Подсластители;

Кофе;

Глутамат натрия;

Трансжиры (маргарин, спред и прочее);

Консерванты

"Все вышеперечисленные продукты, поддерживают уровень воспаления в организме, чем ухудшают иммунитет, тем самым затягивая выздоровление", — отмечает Анна Безык.

Что можно есть?

Фото: Getty Images

Основу рациона во время болезни должны составлять легкие и питательные продукты, которые не будут отягощать вашу пищеварительную систему, но будут давать организму силы и энергию.

Продукты, которые стоит включить в рацион во время болезни:

- Шпинат, зелень, ростки, овощи (сезонные);

Рыба и морепродукты;

Корнеплоды;

Авокадо, оливки;

Семена (кунжут, лен, тыква);

Мясо птицы и бульоны из него;

Крупы цельнозерновые.

Также диетолог советует включать в рацион продукты, богатые глутатионом, необходимый для поддержания слизистой). Однако важно помнить, что при аммиаке или ацетоне их употреблять нельзя", — отмечает Анна Безык.

Фото: Freepik

Чеснок, спаржа, крестоцветные, лук, кабачки, свекла, брокколи, томаты;

Нерафинированное кокосовое масло (по 1-3 чайные ложки день), масло ГХИ;

Специи гвоздики и имбиря;

Яблочный уксус;

Лимон, лайм, апельсин, гранат;

Куркума;

Ягоды;

Розмарин, орегано, базилик, шалфей, тимьян;

Кислая капуста;

Зеленый травяной чай, матча.

"Период болезни по продолжительности у каждого человека свой, в среднем, острая фаза составляет 7-10 дней, поэтому переходить с диеты на общий стол лучше постепенно, минимум в течение недели после выздоровления", — говорит Анна Безык. "Как правило, для исчезновения симптомов острой фазы организму нужно еще 5-10 дней для полного выздоровления".

Кроме этого, после выздоровления стоит на месяц обязательно включить в свой рацион квашеную капусту, квашеные яблоки, ферментированную свеклу, ферментированные дрожжи (не живые), кисломолочные продукты: натуральный йогурт, кокосовое масло, костный бульон, зеленые овощи и микроволны, семена тыквы, кислые ягоды, киви, гранаты.

Советы диетолога

Фото: Freepik

Каждый прием пищи должен быть полноценным и сбалансированным (жиры, белки, углеводы), не стоит есть в течение дня только фрукты.

Завтракать нужно не позднее 60 минут после пробуждения, а ужинать — за 3 часа до сна.

Обязательно включите в рацион крупы, они вам дадут энергию.

Стоит убрать все быстрые углеводы: хлеб, выпечку, макароны, сахар и все подсластители.

Добавьте в рацион кислые продукты (лимон, яблочный уксус, ферментированные продукты).

Не забывайте о жирах: сливочное масло, яйца, рыба жирных сортов, авокадо, семечки, оливки, маслины, разнообразные масла, масло ГХИ.

В день нужно употреблять не более 2-3 порций фруктов, а лучше ягоды (1 порция 200 г).

Не забывайте пить воду, морс из клюквы, компот, травяной чай.

Добавьте электролиты: регидрон, воду с морской солью или электролиты в порошке

"Включите дома увлажнитель и очиститель воздуха, можно добавлять эфирные масла в аромалампу (лаванда, мята, корица). Важно держать влажность 40-70 мм рт ст, и температуру 20-22 С", — посоветовала диетолог.

Напомним, 5 продуктов, которые повысят иммунитет и помогут продлить жизнь.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.