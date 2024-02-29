Як допомогти організму впоратися із застудою та швидко відновитися, — дієтологиня

Хворіти — це нормально, бо хвороби тренують нашу імунну систему. В ході еволюції людство познайомилося з масою вірусів, бактерій, грибів і завдяки адаптації імунної системи, її зміцненню, дожило до 21 століття. Ексклюзивно для Фокуса дієтологиня Анна Безик розповідає про те, як харчуватися, щоб швидше одужати та відновитися.

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Щодня людина зіштовхується із безліччю вірусів та інфекцій: транспорт, повітря, їжа, офіс, школа, садок, лікарня, магазин. І це неминуче, адже ми не стерильні ні зовні, ні всередині, і не варто до цього прагнути. Отже, хворіти — це природно і це трапляється з кожним, тому важливо знати, як собі допомогти, щоб не мати ускладнень, а якомога швидше встати на ноги. Головне не гасити хвороби антибіотиками, а допомогти організму впоратися якнайшвидше і зробити це без агресивних втручань. Як це зробити, Фокусу розповіла дієтологиня-нутриціологиня Анна Безик.

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Як харчуватися під час хвороби

Фото: Freepik

Самопочуття під час гострої фази застуди та грипу важко назвати задовільним: лихоманка, слабкість, ломота в тілі, нежить. Тут не до їжі, але насправді, все індивідуально, тому важливо прислухатися до свого організму та враховувати рекомендації спеціалістів.

"При гострому стані важливо пити, а не їсти. Та якщо апетит є, то їмо щось легке: супи (бульйони на основі кісток), фрукти, овочі, каші. Кістковий бульйон — це амінокислоти, які обволікають слизові ротової порожнини та кишківника, зміцнюючи їх. За кількістю прийомів їжі варто орієнтуватися на самопочуття: дорослим можна їсти 3-4 рази на добу, дітям — 5-7, проте їсти треба невеликими порціями", — каже Анна Безик.

Під час хвороби важливо слідкувати за кількістю рідини, яку ви п'єте протягом дня, щоб уникнути зневоднення. Це може бути тепла вода (можна додати до неї лимон, лайм, або інші цитрусові), трав'яний або зелений чай, компот без цукру.

Дієтологиня рекомендує дорослим випивати протягом доби 25-30 мл води на 1 кг ваги, при цьому туалет має бути кожні 2 години. Дітям потрібно давати по 30 мл, кожні 30 хвилин, а якщо вони вже можуть пити самостійно, то:

з 6 місяців до року — до 500 мл;

2-3 роки до 800 мл;

4-12 років — до 2 літрів.

Під час хвороби не потрібно обтяжувати організм важкою та жирною їжею, адже він має боротися зі збудниками хвороби, а не кидати усі зусилля на перетравлювання їжі. Є продукти, які варто виключити зі свого раціону на період гострої фази хвороби та відновлення.

Які продукти виключити?

Фото: Freepik

Все, що містить дріжджі та рафінований цукор (випічка, цукерки, пакетовані соки тощо);

Перероблену молочку;

"Бажано на час хвороби взагалі виключити всю молочну продукцію, окрім вершкового масла чи ГХІ", — радить дієтологиня.

Каші швидкого приготування, здобу, випічку, зменшити кількість глютену;

Рафіновані олії та перероблені продукти (ковбаси, хамон, консерви тощо);

Алкоголь;

Смажене м'ясо;

Підсолоджувачі;

Каву;

Глутамат натрію;

Трансжири (маргарин, спред та інше);

Консерванти

"Bci перераховані вище продукти, підтримують рівень запалення в організмі, чим погіршують імунітет, тим самим затягуючи одужання", — наголошує Анна Безик.

Що можна їсти?

Фото: Getty Images

Основу раціону під час хвороби мають складати легкі та поживні продукти, які не обтяжуватимуть вашу травну систему, проте даватимуть організму сили та енергію.

Продукти, які варто включити в раціон під час хвороби:

• Шпинат, зелень, ростки, овочі (сезонні);

Риба та морепродукти;

Коренеплоди;

Авокадо, оливки;

Насіння (кунжут, льон, гарбуз);

М'ясо птиці та бульйони з нього;

Крупи цільнозернові.

Також дієтологиня радить включати в раціон продукти, багаті на глутатіон, необхідний для підтримки слизової). Проте важливо пам'ятати, що при аміаку чи ацетоні їх вживати не можна", — наголошує дієтологиня.

Фото: Freepik

Часник, спаржа, хрестоцвіті, цибуля, кабачки, буряк, броколі, томати;

Нерафінована кокосова олія (по 1-3 чайні ложки день), масло ГХІ;

Спеції гвоздики та імбиру;

Яблучний оцет;

Лимон, лайм, апельсин, гранат;

Куркума;

Ягоди;

Розмарин, орегано, базилік, шавлія, чебрець;

Кисла капуста;

Зелений трав'яний чай, матча.

"Період хвороби за тривалістю у кожної людини свій, в середньому, гостра фаза складає 7-10 днів, тому переходити з дієти на загальний стіл краще поступово, мінімум протягом тижня після одужання", — наголошує Анна Безик. "Як правило, для зникнення симптомів гострої фази організму потрібно ще 5-10 днів для повного одужання".

Крім цього, після одужання варто на місяць обовʼязково включити у свій раціон квашену капусту, квашені яблука, ферментований буряк, ферментовані дріжджі (не живі), кисломолочні продукти: натуральний йогурт, кокосове масло, кістковий бульон, зелені овочі та мікрогін, насіння гарбуза, кислі ягоди, ківі, гранати.

Поради дієтологині

Фото: Freepik

• Кожен прийом їжі має бути повноцінним та збалансованим (жири, білки, вуглеводи), не варто їсти протягом дня лише фрукти.

• Снідати потрібно не пізніше 60 хвилин після пробудження, а вечеряти — за 3 години до сну.

• Обовʼязково включіть до раціону крупи, вони вам дадуть енергію.

• Варто прибрати всі швидкі вуглеводи: хліб, випічку, макарони, цукор і всі підсолоджувачі.

• Додайте до раціону кислі продукти (лимон, яблучний оцет, ферментовані продукти).

• Не забувайте про жири: вершкове масло, яйця, риба жирних сортів, авокадо, насіння, оливки, маслини, різноманітні олії, масло ГХІ.

• На день потрібно вживати не більше 2-3 порцій фруктів, а краще їсти ягоди (1 порція 200 г).

• Не забувайте пити воду, морс із журавлини, компот, трав’яний чай.

• Додайте електроліти: регідрон, воду з морською сіллю або електроліти в порошку

"Увімкніть вдома зволожувач та очищувач повітря, можна додавати ефірні олії в аромалампу (лаванда, мʼята, кориця). Важливо тримати вологість 40-70 мм рт ст, та температуру 20-22 С", — порадила дієтологиня.

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Раніше Фокус писав про те, що здоров'я кишечника життєво важливе для травлення, засвоєння поживних речовин і міцного імунітету.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.