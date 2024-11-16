"Майже не їсть і не п'є": чоловік перестав розмовляти з коханою через "нявкання"

Жінка в розгубленості через нав'язливу одержимість свого хлопця вправою для підборіддя, відомою як "нявкання".

23-річна дівчина поділилася історією про те, як захоплення її 22-річного хлопця вправою для щелепи, відомою як "нявкання", руйнує їхні стосунки. Про це вона розповіла на популярному форумі Reddit.

Одержимість цією вправою настільки захопила молоду людину, що він перестав розмовляти й взаємодіяти з нею, вважаючи за краще робити спеціальні рухи язиком, щоб нібито зміцнити щелепу і поліпшити форму обличчя.

"Я розумію, що це звучить шалено, але я божеволію", — поділилася вона у своєму пості.

За словами дівчини, звичка почалася як жарт, але переросла у справжню манію.

"Він дійшов до того, що, щоб не переривати "нявкання", пише мені смс просто під час розмови. Він майже не їсть, не п'є і не робить нічого, що могло б перешкодити йому займатися цією вправою", — додала вона.

Останньою краплею стало те, що, прибираючи в їхньому домі, жінка натрапила на заховані брошури, що навчають людей техніці "нявкання", які хлопець роздає незнайомцям у вільний час.

Видання Metro зазначає, що для багатьох ця техніка видається дивною, але прихильники впевнені, що "нявкання" може поліпшити форму обличчя і виправити прикус. Названа на честь ортодонта Джона М'ю, техніка, поширена його сином Майклом, викликала інтерес серед мільйонів підлітків і дорослих. Однак популярність принесла і проблеми. Нещодавно Майкла М'ю відсторонили від практики після звинувачень у поширенні інформації, яка "вводить в оману", що нібито призвело до травм у дітей.

Ілюстративне фото Фото: freepik

Жінка розповіла, що через нав'язливе захоплення її хлопця їхні стосунки "практично зруйновані", і вона не знає, як допомогти йому позбутися одержимості.

"Після незліченних розмов і моїх прохань зупинитися, він не збирається припиняти. Я в розпачі", — додала вона.

Користувачі Reddit висловили свою думку про ситуацію:

"Ця історія здається абсурдною. Тобі потрібно просто піти. Зараз ти молода, навіщо витрачати своє життя на це?";

"Я б рекомендував йому поговорити з професіоналом. Цей рівень одержимості, який заважає його повсякденному життю, викликає побоювання";

"Вибачте, я впевнений, що вам зараз важко, але це дійсно дуже смішно";

"По-моєму, це занадто нерозумно, щоб бути фейком".

Раніше Фокус повідомляв, що жінка, яка вважала, що виходить заміж за "лорда", загрузла в боргах перед весіллям. Меган Кларк працювала в барі на острові, коли в її життя увійшов "лорд" Берті Андервуд. За її словами, він був чарівним, добрим і турботливим, і ясно дав зрозуміти, що вона йому цікава. Однак з часом вона почала помічати підозрілі речі.

Також стало відомо, що жінка вийшла заміж за чоловіка, який забув про їхнє розставання після струсу мозку. Мітчелл Бразерсон отримав важкий струс мозку під час спроби зробити сальто на гірськолижному схилі. Опинившись у лікарні, він зателефонував своїй дівчині Дженні з проханням забрати його додому, не пам'ятаючи, що вони недавно розлучилися.