"Почти не ест и не пьет": мужчина перестал разговаривать с возлюбленной из-за "мяуканья"

Женщина в растерянности из-за навязчивой одержимости своего парня упражнением для подбородка, известным как "мяуканье".

23-летняя девушка поделилась историей о том, как увлечение ее 22-летнего парня упражнением для челюсти, известным как "мяуканье", разрушает их отношения. Об этом она рассказала на популярном форуме Reddit.

Одержимость этим упражнением настолько захватила молодого человека, что он перестал разговаривать и взаимодействовать с ней, предпочитая делать специальные движения языком, чтобы якобы укрепить челюсть и улучшить форму лица.

"Я понимаю, что это звучит безумно, но я схожу с ума", — поделилась она в своем посте.

По словам девушки, привычка началась как шутка, но переросла в настоящую манию.

"Он дошел до того, что, чтобы не прерывать "мяуканье", пишет мне смс прямо во время разговора. Он почти не ест, не пьет и не делает ничего, что могло бы помешать ему заниматься этим упражнением", — добавила она.

Последней каплей стало то, что, убираясь в их доме, женщина наткнулась на спрятанные брошюры, обучающие людей технике "мяуканья", которые парень раздает незнакомцам в свободное время.

Издание Metro отмечает, что для многих эта техника кажется странной, но сторонники уверены, что "мяуканье" может улучшить форму лица и исправить прикус. Названная в честь ортодонта Джона Мью, техника, распространенная его сыном Майклом, вызвала интерес среди миллионов подростков и взрослых. Однако популярность принесла и проблемы. Недавно Майкл Мью был отстранен от практики после обвинений в распространении "вводящей в заблуждение" информации, что якобы привело к травмам у детей.

Иллюстративное фото Фото: freepik

Женщина рассказала, что из-за навязчивого увлечения ее парня их отношения "практически разрушены", и она не знает, как помочь ему избавиться от одержимости.

"После бесчисленных разговоров и моих просьб остановиться, он не собирается прекращать. Я в отчаянии", — добавила она.

Пользователи Reddit выразили свое мнение о ситуации:

"Эта история кажется абсурдной. Тебе нужно просто уйти. Сейчас ты молода, зачем тратить свою жизнь на это?";

"Я бы рекомендовал ему поговорить с профессионалом. Этот уровень одержимости, который мешает его повседневной жизни, вызывает опасения";

"Извините, я уверен, что вам сейчас тяжело, но это действительно очень смешно";

"По-моему, это слишком глупо, чтобы быть фейком".

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