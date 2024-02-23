Дожити до 100: 5 продуктів, які підвищать імунітет і допоможуть продовжити життя

Напевно, кожному з нас хотілося б дожити до 100 років, але щоб досягти цієї цілі, важливо регулярно додавати до своєї тарілки правильні продукти. Експерти назвали 5 найкращих продуктів для здоров'я і довголіття.

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Звичайно, на тривалість життя впливає безліч чинників: генетика, спосіб життя, звички, але роль харчування неможливо переоцінити. Те, що ми їмо, не тільки впливає на наше здоров'я, але також може мати глибокий вплив на тривалість та якість життя. Наприклад, певні продукти можуть підтримувати здорову імунну систему і захищати організм від хвороб. Про це пише She Finds.

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Дієтологиня Ліза Ендрюс розповіла, які продукти найкраще додавати до щоденного раціону, щоб підвищити імунітет і потенційно продовжити своє життя.

Квасоля та сочевиця

Фото: Freepik

Ендрюс зазначає, що квасоля і сочевиця є основними продуктами харчування людей, які живуть у "блакитних зонах", районах, відомих своїми довгожителями. "Люди, які живуть у "блакитних зонах", щодня включають до свого раціону півсклянки квасолі або сочевиці", — підкреслює дієтолог. Ці бобові багаті на клітковину, яка не тільки сприяє здоровому мікробіому кишківника, а й зміцнює імунітет. Додаючи квасолю і сочевицю до супів, салатів, тушкованих страв і соусів, ви зможете використовувати їхні імуностимулюючі властивості і потенційно подовжувати своє життя.

Горіхи та насіння

Горіхи та насіння приносять безліч переваг для здоров'я, включно з підтримкою імунітету. "Горіхи та насіння містять корисні жири, а також селен і цинк", — пояснює Ендрюс. Селен діє як антиоксидант, захищаючи клітини від вільних радикалів, а цинк має вирішальне значення для нормальної імунної функції. З цих та інших причин додавання горіхів і насіння у вівсянку, салати або вживання їх як перекусу може забезпечити підвищення поживних речовин, що сприятиме довголіттю.

Овочі

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Дієта, багата овочами, особливо листовою зеленню, є наріжним каменем довголіття. Ендрюс підкреслює властивості листової зелені, що підвищують імунітет, заявляючи, що вона є "джерелом калію для регулювання кров'яного тиску, а також вітаміну С і бета-каротину — двох потужних антиоксидантів для підтримки вашої імунної системи". Додавання зелені в смузі, печеню, супи та салати гарантує, що ви отримаєте весь спектр її переваг для здоров'я, потенційно продовжуючи роки вашого життя.

Риба

Риба, включно з анчоусами, тріскою і сардинами, містить подвійну порцію білка і жирних кислот омега-3 для підтримки імунітету. "Риба також є джерелом цинку для захисту вашої імунної системи", — каже Ендрюс. Ці поживні речовини роблять рибу чудовим вибором для зміцнення імунітету і поліпшення здоров'я. "Намагайтеся їсти три порції на тиждень", — радить дієтологиня.

Сезонні фрукти

Фото: Freepik

Як і овочі, сезонні фрукти містять необхідні вітаміни, антиоксиданти та клітковину для підтримки здорового імунітету. Ендрюс рекомендує додавати ягоди в смузі або каші, а також обов'язково використовувати цитрусові. Додаючи до свого раціону сезонні фрукти, ви не тільки задовольняєте тягу до солодкого, а й наповнюєте свій організм життєво важливими поживними речовинами, що сприяють довголіттю.

Квасоля, сочевиця, горіхи, насіння, листова зелень, риба та сезонні фрукти містять багатий набір поживних речовин, які зміцнюють імунну систему, захищають клітини від пошкоджень і підтримують загальний стан здоров'я, що, безумовно, сприяє збільшенню тривалості життя.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.