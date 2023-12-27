Продукти довголіття: 6 продуктів, які потрібно їсти щодня, щоб жити довше

Якщо хочете прожити довге життя і якомога довше зберегти молодість, додайте у свій раціон продукти для довголіття, які рекомендують дієтологи.

Related video

Термін "довголіття" сьогодні в моді, ціла індустрія обертається навколо прагнення людей жити довше і краще: добавки, антивікові засоби для догляду за шкірою, програми біохакінгу, різноманітні додатки і гаджети. Крім райдужних прогнозів і крайніх заходів, важливим елементом, що сприяє довгому життю, є спосіб життя без шкідливих звичок, як-от паління й алкоголь, регулярна фізична активність, достатня кількість сну і насамперед здорове харчування. Про це пише Vogue Italia.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Регулярне вживання певних рослинних продуктів підтримує здорове старіння і може мати довгостроковий позитивний вплив на якість та тривалість життя. Дієтологиня Карен Каммінгс-Палмер розповіла про 6 продуктів довголіття, які ми повинні включити до свого раціону.

Ягоди

Фото: Pixabay

"Ягоди, і зокрема чорниця, посідають перше місце в моєму списку продуктів для довголіття", — каже дієтолог. "Багаті на вітаміни А, С, К і мінерали, такі як марганець, ягоди сприяють здоров'ю шкіри, кісток, серця і мозку. Вони мають природний солодкий смак, хоча в них мало цукру, вони легко доступні й універсальні. Я пропоную купувати їх органічними, якщо це можливо, заморожувати і додавати щедру жменю в смузі кілька разів на тиждень".

Горіхи та насіння

"Горіхи (мигдаль, фундук, волоські горіхи, кеш'ю, фісташки, макадамія та бразильські горіхи) і насіння (наприклад, насіння гарбуза або соняшнику), багаті на омега-3, клітковину, кальцій, магній та цинк, є чудовим джерелом поживної енергії. Для здоров'я шкіри та мозку слід включати їх у будь-яку дієту: насолоджуйтеся невеликою жменею сирих волоських горіхів і посипайте насінням супи, тушковані страви та салати або злегка підсмажте його з невеликою кількістю оливкової олії та щіпкою гімалайської солі, щоб отримати смачну альтернативу промисловим закускам, які зазвичай подають із напоями", — каже Каммінгс-Палмер.

Зелені листові овочі

Фото: Freepik

"Зеленолисті овочі, зокрема шпинат і капуста, є чудовими джерелами лютеїну і зеаксантину, антиоксидантів, які обидва відіграють фундаментальну роль у природному захисті від ультрафіолетових променів, але вживати їх бажано після легкого приготування", — каже дієтологиня. "Я закликаю своїх клієнтів прагнути до того, щоб тарілка була на 50% заповнена палітрою зелених продуктів".

Гриби

"Гриби багаті на потужні антиоксиданти, такі як ерготіонеїн і глутатіон, які сприяють регенерації клітин і когнітивним функціям, одночасно забезпечуючи підтримку печінки", — каже Каммінгс-Палмер. "Це універсальний інгредієнт, який можна включати у свій раціон три або чотири рази на тиждень: спробуйте, наприклад, додати гриби портобелло в омлет. Як і люди, гриби мають здатність поглинати вітамін D, одержуваний від сонця, тому піддавати гриби впливу сонячного світла протягом щонайменше тридцяти хвилин — чудовий спосіб підтримати здоров'я кісток без шкоди для здоров'я шкіри".

Матча

Фото: Freepik

"Матча багата антиоксидантами і сполукою під назвою EGCG, флавоноїдом, який допомагає запобігти пошкодженню клітин. Надздібності матчі також полягають у її рослинних молекулах, які після перетравлення підвищують здатність організму боротися з хворобами та негативними ознаками старіння. Я раджу своїм клієнтам випивати одну-дві чашки матча на день", — радить дієтологиня.

Куркума

"Куркума, багата на куркумін, є потужним протизапальним і антиоксидантним засобом, здатним забезпечити життєво важливий захист клітин та полегшити респіраторні захворювання: змішайте цю спецію з невеликою кількістю кокосової олії та меленим чорним перцем, щоб максимізувати біодоступність. У поєднанні з імбиром, корицею і кокосовим молоком куркума є чудовою основою для рагу. І додайте свіжий корінь куркуми разом з невеликою кількістю імбиру та лимонного соку у свій улюблений коктейль", — каже Каммінгс-Палмер.

Нагадаємо, вчені назвали 8 корисних для серця звичок, які збережуть молодість.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб обернути процес старіння клітин і, перепрограмувавши їх, повернути молодість.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.