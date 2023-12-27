Продукты долголетия: 6 продуктов, которые нужно есть каждый день, чтобы жить дольше

Если хотите прожить долгую жизнь и как можно дольше сохранить молодость, добавьте в свой рацион продукты для долголетия, которые рекомендуют диетологи.

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Термин "долголетие" сегодня в моде, целая индустрия вращается вокруг стремления людей жить дольше и лучше: добавки, антивозрастные средства по уходу за кожей, программы биохакинга, различные приложения и гаджеты. Помимо радужных прогнозов и крайних мер, важным элементом, способствующим долгой жизни, является образ жизни без вредных привычек, таких как курение и алкоголь, регулярная физическая активность, достаточное количество сна и прежде всего здоровое питание. Об этом пишет Vogue Italia.

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Регулярное употребление определенных растительных продуктов поддерживает здоровое старение и может оказать долгосрочное положительное влияние на качество и продолжительность жизни. Диетолог Карен Каммингс-Палмер рассказала о 6 продуктах долголетия, которые мы должны включить в свой рацион.

Ягоды

Фото: Pixabay

"Ягоды, и в частности черника, занимают первое место в моем списке продуктов для долголетия", — говорит диетолог. "Богатые витаминами А, С, К и минералами, такими как марганец, ягоды способствуют здоровью кожи, костей, сердца и мозга. Они имеют естественный сладкий вкус, хотя в них мало сахара, они легко доступны и универсальны. Я предлагаю покупать их органическими, если это возможно, замораживать и добавлять щедрую горсть в смузи несколько раз в неделю".

Орехи и семена

"Орехи (миндаль, фундук, грецкие орехи, кешью, фисташки, макадамия и бразильские орехи) и семена (например, семена тыквы или подсолнечника), богатые омега-3, клетчаткой, кальцием, магнием и цинком, являются прекрасным источником питательной энергии. Для здоровья кожи и мозга следует включать их в любую диету: наслаждайтесь небольшой горстью сырых грецких орехов и посыпайте семенами супы, тушеные блюда и салаты или слегка поджарьте их с небольшим количеством оливкового масла и щепоткой гималайской соли, чтобы получить вкусную альтернативу промышленным закускам, которые обычно подают с напитками", — говорит Каммингс-Палмер.

Зеленые листовые овощи

Фото: Freepik

"Зеленолистные овощи, в частности шпинат и капуста, являются отличными источниками лютеина и зеаксантина, антиоксидантов, которые оба играют фундаментальную роль в естественной защите от ультрафиолетовых лучей, но употреблять их желательно после легкого приготовления", — говорит диетолог. "Я призываю своих клиентов стремиться к тому, чтобы тарелка была на 50% заполнена палитрой зеленых продуктов".

Грибы

"Грибы богаты мощными антиоксидантами, такими как эрготионеин и глутатион, которые способствуют регенерации клеток и когнитивным функциям, одновременно обеспечивая поддержку печени", — говорит Каммингс-Палмер. "Это универсальный ингредиент, который можно включать в свой рацион три или четыре раза в неделю: попробуйте, например, добавить грибы портобелло в омлет. Как и люди, грибы обладают способностью поглощать витамин D, получаемый от солнца, поэтому подвергать грибы воздействию солнечного света в течение как минимум тридцати минут — отличный способ поддержать здоровье костей без ущерба для здоровья кожи".

Матча

Фото: Freepik

"Матча богата антиоксидантами и соединением под названием EGCG, флавоноидом, который помогает предотвратить повреждение клеток. Сверхспособности матчи также заключаются в ее растительных молекулах, которые после переваривания повышают способность организма бороться с болезнями и негативными признаками старения. Я советую своим клиентам выпивать одну-две чашки матча в день", — советует диетолог.

Куркума

"Куркума, богатая куркумином, является мощным противовоспалительным и антиоксидантным средством, способным обеспечить жизненно важную защиту клеток и облегчить респираторные заболевания: смешайте эту специю с небольшим количеством кокосового масла и молотым черным перцем, чтобы максимизировать биодоступность. В сочетании с имбирем, корицей и кокосовым молоком куркума является отличной основой для рагу. И добавьте свежий корень куркумы вместе с небольшим количеством имбиря и лимонного сока в свой любимый коктейль", — говорит Каммингс-Палмер.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.