Зеленое снотворное: три комнатных растения, которые помогут избежать бессонницы

Три растения для спальни, которые помогут избавиться от бессонницы и утром чувствовать себя бодро.

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Кроме того, эти растения не только помогут быстро заснуть и улучшить ваш сон, но и проснуться утром с ясной и светлой головой и хорошим настроением. Эксперты-флористы утверждают, что определенные комнатные растения могут стать секретным оружием в борьбе со стрессом и бессонницей, информирует Ukr.Media.

Лаванда

Прежде всего таким растением является лаванда. Ее нежный аромат и успокаивающие свойства давно известны, а способность создавать атмосферу спокойствия и релаксации с успехом используют в спа-салонах, массажных кабинетах, при релаксе.

Так что ваша спальня вполне может превратиться в уютное убежище спокойствия, если вы рядом с кроватью поставите небольшой букет со свежей лавандой или саше с сушеным растением. Кстати, невероятный аромат в вашей спальне гарантируем!

Спатифиллум

Это растение с изящными зелеными листьями еще называют "женским счастьем". Оно не только украсит интерьер, но и улучшит качество воздуха, увеличив его влажность. Поэтому спатифиллум поможет хорошему отдыху и хорошему утру.

Сансевиерия

Растение с длинными крепкими листьями, которое называют "тещин язык", также работает как естественный очиститель воздуха. В отличие от многих комнатных растений, сансевиерия способна поглощать углекислый газ и выделять кислород ночью, что делает это растение идеальным спутником сна.

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