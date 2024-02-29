Зелене снодійне: три кімнатні рослини, що допоможуть уникнути безсоння

Три рослини для спальні, які допоможуть позбутися безсоння і вранці почуватися бадьоро.

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Крім того, ці рослини не тільки допоможуть швидко заснути і покращити ваш сон, а й прокинутися вранці з ясною і світлою головою та гарним настроєм. Експерти-флористи стверджують, що певні кімнатні рослини можуть стати секретною зброєю в боротьбі зі стресом і безсонням, інформує Ukr.Media.

Лаванда

Насамперед такою рослиною є лаванда. Її ніжний аромат і заспокійливі властивості давно відомі, а здатність створювати атмосферу спокою і релаксації з успіхом використовують у спа-салонах, масажних кабінетах, при релаксі.

Тож, ваша спальня цілком може перетворитися на такий притулок спокою, якщо ви поруч із ліжком поставити невеликий букет зі свіжою лавандою або саше із сушеною рослиною. До речі, неймовірний аромат у вашій спальні гарантуємо!

Спатифілум

Цю рослину з витонченим зеленим листям ще називають "жіночим щастям". Вона не тільки прикрасить інтер’єр, а й покращить якість повітря, збільшість його вологість. Тож, спатифілум допоможе гарному відпочинку і гарному ранку.

Сансевієрія

Рослина з довгим міцним листям, яку називають "тещин язик", також працює як природний очищувач повітря. На відміну від багатьох кімнатних рослин, сансевієрія здатна поглинати вуглекислий газ і виділяти кисень вночі, що робить цю рослину ідеальним супутником сну.

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