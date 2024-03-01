Трогательные детали Кларенс-хауса: какие фото выставили королева Камилла и король Чарльз

Королева Камилла встречалась с первой леди Украины. А журналисты заметили интересные детали в обстановке Кларенс-хауса.

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Король Чарльз и королева Камилла любят Кларенс-хаус. И обставляют свою резиденцию с любовью. Когда королева Камилла встречалась с супругой Владимира Зеленского, то журналисты заметили интересные детали в обстановке: семейные фото. Об этом пишет Daily Mail.

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась кадрами из Кларенс-хауса в соцсетях. Пока первая леди и королева Камилла беседовали, журналисты заметили несколько интересных деталей в обстановке.

Встреча Елены Зеленской с королевой Камиллой Фото: Офис президента

В Кларенс-Хаусе у короля Чарльза выставлены некоторые из его любимых семейных фотографий, в том числе снимки с женой Камиллой, покойной матерью и 10-летним внуком Джорджем.

Сцены из королевской резиденции, запечатленные на видео первой леди Украины Еленой Зеленской, которая была там, чтобы встретиться с 76-летней королевой Камиллой, дают глубокое представление о любимых воспоминаниях пары.

Встреча Елены Зеленской с королевой Камиллой

На одной полке, заставленной книгами, среди которых был путеводитель по "100 самым красивым фортепианным соло всех времен", стояла трогательная дань уважения королеве Елизавете II с фотографией с ее 90-летия в 2016 году.

На портрете 75-летний Чарльз стоит рядом со своей сидящей матерью, которая улыбается в камеру в элегантном синем платье.

Семейные фото в Кларенс-хаусе Фото: Офис президента

На другой фотографии в рамке изображен Чарльз с женой Камиллой в 2018 году. Это снимок, предположительно, сделанный из той же фотосессии, из которой в том же году была сделана их рождественская открытка.

На другом милом снимке гордый дедушка Чарльз держит на руках новорожденного принца Джорджа — сына принца и принцессы Уэльских — в 2013 году.

Также на столе есть снимок молодого принца Гарри двадцати с небольшим лет и еще один, на котором он запечатлен в подростковом возрасте.

На другом снимке можно увидеть королеву Елизавету II за приготовлением рождественского пудинга с тремя своими наследниками — Чарльзом, Уильямом и Джорджем.

На другом изображении 2005 года видно, как счастливые Чарльз и Камилла выходят из часовни Святого Георгия после церковного благословения их брака.

Семейные фото в Кларенс-хаусе Фото: Офис президента

А в честь своей любимой бабушки король в 1997 году также установил портрет королевы-матери.

Подробное знакомство с Кларенс-Хаусом произошло после встречи Елены Зеленской с королевой Камиллой в королевской резиденции, всего через несколько дней после второй годовщины российского вторжения в Украину .

С начала войны король предпринял множество мероприятий в Великобритании, связанных с Украиной, в том числе посетил полигон для подготовки новобранцев в Уилтшире.

Он несколько раз встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, в том числе во время его визита в Великобританию в феврале прошлого года.

В октябре 2023 года стало известно о том, что король Карл III и королева-консорт Камилла не хотят жить в Букингемском дворце. По мнению монарха, официальная резиденция британских королей не отвечает современным вызовам.

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