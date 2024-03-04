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Невеста Криштиану Роналду вышла на подиум во время Недели моды (фото)

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Фото: Georgina Rodríguez/Instagram | Джорджина Родригес

Джорджина Родригес появилась на Парижской неделе моды. Она приняла участие в показе Vetements.

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30-летняя испанская модель Джорджина Родригес вышла на подиум во время Парижской недели моды. Снимками невеста португальского футболиста Криштиану Роналду, 39, делится в своем Instagram.

Звезда соцсетей появилась на публике во время показа Vetements. Она продемонстрировала яркое красное платье с фамилией и номером своего возлюбленного. Волосы Джорджина собрала в аккуратный пучок и сделала эффектный вечерний макияж.

"Еще одна мечта осуществилась", — написала мама двоих детей и поблагодарила основателя бренда Демну Гвасалию.

Джорджину поддержала ее дочь от Роналду Алана Мартина. Также в Париж прибыли трое других детей португальского футболиста — Криштиану-младший, Ева и Матео. Маленькой Беллы Эсмеральды, которая родилась весной 2022 года, на показе не было.

Джорджина Родригес вышла на подиум

Об отношениях испанской модели и звездного спортсмена известно с 2016 года. Они стали родителями двух общих детей — Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды. Также пара воспитывает других наследников Роналду от предыдущих союзов и суррогатной матери.

Сейчас вся семья живет в Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми

Напомним, Джорджина Родригес показала, как ее годовалая дочь учится пользоваться столовыми приборами.

Также Фокус писал о 39-м дне рождения Криштиану Роналду в кругу семьи.