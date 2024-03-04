Не ешьте это перед сном: 5 продуктов, которые вызывают вздутие живота и изжогу

Если после ужина вы часто испытываете дискомфорт в пищеварении, важно обратить внимание на продукты которые вы употребляете. Существует ряд продуктов, которые не рекомендуется есть перед сном, чтобы не спровоцировать изжогу и вздутие живота.

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Комфортный сон во многом зависит от того, насколько плотным был ваш ужин. Если вы едите непосредственно перед сном или употребляете на ужин тяжелые для переваривания продукты, вашему организму сложно будет полноценно отдохнуть и восстановиться. Диетологи назвали продукты, от которых нужно отказаться, если вы ходите наладить пищеварение и сон. Об этом пишет She Finds.

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Макароны

Фото: Pixabay

Макароны являются распространенным продуктом питания, однако следует с осторожностью употреблять их перед сном, особенно в сочетании с кислым томатным соусом. "Макароны — не идеальная еда на ночь, потому что они обычно состоят из рафинированных углеводов, которые быстро расщепляются и откладываются в виде жира", — отмечает Ричардс. Если вы собираетесь есть макароны перед сном, что все еще не идеально, то выбирайте цельнозерновые, чтобы предотвратить вздутие живота и увеличение веса.

Острая пища

Нельзя есть перед сном острый соус, перец или другую острую пищу, поскольку это может привести к несварению желудка в течение ночи, отмечают диетологи. "Острая пища может вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта, такие как изжога и рефлюкс", — добавляет Ричардс. "Это вызовет беспокойство и боль, которые не дадут вам уснуть, спровоцировав чрезмерный стресс и беспокойство".

Молочные продукты

Фото: Freepik

Диетолог Шэрон Пуэлло отмечает, что нужно избегать употребления в вечернее время сыров с высоким содержанием лактозы, таких как фета и рикотта, особенно если вы страдаете от хронического вздутия живота. По ее словам, эти продукты часто вызывают вздутие живота, расстройство желудка и другие проблемы с пищеварением, если их употреблять непосредственно перед сном. "В целом, когда дело касается молочных продуктов, вздутие живота чаще всего происходит из-за содержания лактозы в конкретной пище или напитке", — объясняет диетолог.

Гамбургеры

Фастфуд сам по себе не является здоровым выбором в питании, а если его съесть на ночь, то это может спровоцировать увеличение веса и бессонницу. Диетолог Лиза Ричардс отмечает, что жирные гамбургеры перед сном никогда не являются хорошей идеей, так как они, скорее всего, не только вызовут утреннее вздутие живота, но и расстройство желудка. "Избыток жира может вызвать проблемы с желудком и пищеварением, из-за которых вы можете не спать по ночам", — предупреждает она.

Лук

Лук богат питательными веществами, в нем мало калорий, но при этом много клетчатки, минералов и витаминов. Однако для некоторых людей употребление лука может иметь неприятные последствия, когда дело касается здоровья пищеварительной системы.

Доктор Оливия Йост предупреждает, что чрезмерное употребление этого овоща может привести к кислотному рефлюксу. "Люди часто обнаруживают, что чрезмерное употребление лука может быть связано с усилением изжоги", — отмечает она.

Употребление лука в сыром виде, по данным Центров здоровья пищеварительной системы , может вызвать особенно раздражающий эффект. Чтобы свести к минимуму риск изжоги, рекомендуется готовить его перед добавлением в пищу.

Но не только сырые овощи могут вызвать проблемы с пищеварением, виновником могут быть также специи. "Чаще всего консерванты в порошкообразных специях затрудняют их переваривание. Лук является частью семейства луковых, который довольно распространен, но у некоторых людей есть к нему чувствительность", — объясняет Бест. "Это может привести к раздражению желудочно-кишечного тракта, газообразованию, вздутию живота и тошноте".

Напомним, диетологи рекомендуют напитки для борьбы со вздутием живота, которые помогут быстро улучшить ваше самочувствие.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.